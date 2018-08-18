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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2438243924402441

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:10

  hxbbgaf написав:Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.

Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.

Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
У нас воду привезли. Икру привезли, правда батон вчерашний.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:38

  Любопытный написав:Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?

Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?

Все зависит исключительно от того, как идут продажи у этого конкретного застройщика и как срочно/несрочно нужны деньги. То есть курс доллара тут опосредованный фактор.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:40

  Первый написав:
airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.

Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
У нас воду привезли. Икру привезли, правда батон вчерашний.


Всім процвітання!

В Бусове всегда снабжение самое лучшее было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:10

  hxbbgaf написав:Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.

І срібло дешевшає!
І безбалконну "гостінку" на Ушинській - вже хтось викупив!!
Біда, біда!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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