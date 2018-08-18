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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:10
hxbbgaf написав:
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
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airmax78
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:25
airmax78 написав: hxbbgaf написав:
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
У нас воду привезли. Икру привезли, правда батон вчерашний.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:38
Любопытный написав:
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?
Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?
Все зависит исключительно от того, как идут продажи у этого конкретного застройщика и как срочно/несрочно нужны деньги. То есть курс доллара тут опосредованный фактор.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:40
Первый написав: airmax78 написав: hxbbgaf написав:
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
У нас воду привезли. Икру привезли, правда батон вчерашний.
Всім процвітання!
В Бусове всегда снабжение самое лучшее было.
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airmax78
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:10
hxbbgaf написав:
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
І срібло дешевшає!
І безбалконну "гостінку" на Ушинській - вже хтось викупив!!
Біда, біда!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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