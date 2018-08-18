Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:10
hxbbgaf написав:
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
airmax78
Повідомлень: 32697
З нами з: 25.10.12
Подякував: 834 раз.
Подякували: 3774 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:25
airmax78 написав: hxbbgaf написав:
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
У нас воду привезли. Икру привезли, правда батон вчерашний.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
Повідомлень: 14943
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1948 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:38
Любопытный написав:
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?
Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?
Все зависит исключительно от того, как идут продажи у этого конкретного застройщика и как срочно/несрочно нужны деньги. То есть курс доллара тут опосредованный фактор.
Dimar
Повідомлень: 1041
З нами з: 31.08.09
Подякував: 387 раз.
Подякували: 571 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:40
Первый написав: airmax78 написав: hxbbgaf написав:
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
У нас воду привезли. Икру привезли, правда батон вчерашний.
Всім процвітання!
В Бусове всегда снабжение самое лучшее было.
airmax78
Повідомлень: 32697
З нами з: 25.10.12
Подякував: 834 раз.
Подякували: 3774 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:10
hxbbgaf написав:
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
І срібло дешевшає!
І безбалконну "гостінку" на Ушинській - вже хтось викупив!!
Біда, біда!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20769
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2145 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:07
Вот, человек спросил, а его тут же заклевали:
На святое покусилась - Оболонь, новый дом, с ремонтом и за несчастные 45-50 куе. Бог подаст!!!
airmax78
Повідомлень: 32697
З нами з: 25.10.12
Подякував: 834 раз.
Подякували: 3774 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:17
airmax78 написав: Первый написав: airmax78 написав:[quote="4805538:hxbbgaf"]Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
Надеюсь вы шутите. Нам еще ничего не говорили. Правда воду сегодня не привезли...
У нас воду привезли. Икру привезли, правда батон вчерашний.
Всім процвітання!
В Бусове всегда снабжение самое лучшее было.[/quote]Ну икру можно и покрупнее. Масло пожирнее.
Все таки квартиру в месяц продаем.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
Повідомлень: 14943
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1948 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
17267
2724541
П'ят 29 лис, 2019 07:21 Frant
8
9268
455
186040