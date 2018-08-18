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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2440244124422443>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:59

  proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут

это кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:08

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут

это кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.


Жизнь заставила взять ноги в руки и пробежаться по ОП.
Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь.
Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!

Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).


Спросил у валютчика курс. --/24,00

Спрашиваю, что значит "--"?
он говорит: гривны нет, долары не принимаем.

Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:20

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут

это кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.


Жизнь заставила взять ноги в руки и пробежаться по ОП.
Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь.
Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!

Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).


Спросил у валютчика курс. --/24,00

Спрашиваю, что значит "--"?
он говорит: гривны нет, долары не принимаем.

Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.

Доказательства есть?
Или вы уже хорошо забухалл(а),Алла? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прикольное видео: https://www.youtube.com/watch?v=K-SwdEMvAHw
Теперь непонятно, почему санузлы по-прежнему требуют делать из полнотелого кирпича.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:27

  investorkiev написав:Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь.
Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!

Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).


Спросил у валютчика курс. --/24,00

Спрашиваю, что значит "--"?
он говорит: гривны нет, долары не принимаем.

Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.

Когда-то я уже такое видел. А, да, в 2008. Тоже ракета была будь здоров.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:39

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут

это кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.


Жизнь заставила взять ноги в руки и пробежаться по ОП.
Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь.
Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!

Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).


Спросил у валютчика курс. --/24,00

Спрашиваю, что значит "--"?
он говорит: гривны нет, долары не принимаем.

Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.

Пересични с котлетами уже проехали, этим неудачникам прямая дорога в Польшу.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:39

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь.
Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!

Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).


Спросил у валютчика курс. --/24,00

Спрашиваю, что значит "--"?
он говорит: гривны нет, долары не принимаем.

Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.

Когда-то я уже такое видел. А, да, в 2008. Тоже ракета была будь здоров.

Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде.
Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:55

  investorkiev написав:Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде.
Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.

Вы дадите отмашку, когда придет пора сливать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:58

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут

это кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.

Не думаю. Цены на новострои неадекватны, может быть вполне реально спад. Не в Монако же живем и кредитов нету.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот началось уже https://3m2.ua/stati/news/novobudovam-z ... 9rMWMl9ZEo
Оранжевый-хит сезона
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