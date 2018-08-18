investorkiev написав:

airmax78 написав: proftpd66 написав: в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут



это кто-то специально такое пишет? в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берутэто кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха. Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.

Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту)

Жизнь заставила взять ноги в руки и пробежаться по ОП.Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь.. ААААА! +74%!!!!!!!!!!Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).Спросил у валютчика курс. --/24,00Спрашиваю, что значит "--"?он говорит: гривны нет, долары не принимаем.Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.