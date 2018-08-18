Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут
это кто-то специально такое пишет?
Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.
Жизнь заставила взять ноги в руки и пробежаться по ОП. Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь. Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!
Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).
Спросил у валютчика курс. --/24,00
Спрашиваю, что значит "--"? он говорит: гривны нет, долары не принимаем.
Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.
proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут
это кто-то специально такое пишет?
Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.
Жизнь заставила взять ноги в руки и пробежаться по ОП. Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь. Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!
Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).
Спросил у валютчика курс. --/24,00
Спрашиваю, что значит "--"? он говорит: гривны нет, долары не принимаем.
Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.
Доказательства есть? Или вы уже хорошо забухалл(а),Алла?
investorkiev написав:Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь. Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!
Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).
Спросил у валютчика курс. --/24,00
Спрашиваю, что значит "--"? он говорит: гривны нет, долары не принимаем.
Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.
Когда-то я уже такое видел. А, да, в 2008. Тоже ракета была будь здоров.
proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут
это кто-то специально такое пишет?
Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.
Жизнь заставила взять ноги в руки и пробежаться по ОП. Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь. Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!
Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).
Спросил у валютчика курс. --/24,00
Спрашиваю, что значит "--"? он говорит: гривны нет, долары не принимаем.
Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.
Пересични с котлетами уже проехали, этим неудачникам прямая дорога в Польшу.
investorkiev написав:Ну шо вам сказать..... Походу РАКЕТА уже взлетела, и с земли до нее не допрыгнешь. Зашел в один ОП - цена в доларах - по сравнению с ноябрем прошлого года +74% (к аналогичному по готовности обьекту). ААААА! +74%!!!!!!!!!!
Цена на свежий новострой с ремонтом, которая летом была на грани фантастики - сейчас брокеры разрывают телефон и божатся продать если не первому, то второму покупану. Посмотрел в ОЛХ - эта цена самая низкая среди всех предложений (3 месяца назад была существенно выше всех предложений).
Спросил у валютчика курс. --/24,00
Спрашиваю, что значит "--"? он говорит: гривны нет, долары не принимаем.
Тем у кого до сих пор катлета под матрацем - уже можно паниковать.
Когда-то я уже такое видел. А, да, в 2008. Тоже ракета была будь здоров.
Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде. Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.
investorkiev написав:Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде. Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.