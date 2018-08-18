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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:36
airmax78 написав: proftpd66 написав:
в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут
это кто-то специально такое пишет?
Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.
Когда писать про недвигу, то надо писать про какую именно Вы пишете. В центре будет дорожать. Вот на окраинах, есть большой вопрос. Будет мегаполис и село.
На gdevkievezhithorosho пишут что при покупке за 170к-200к (например, тетрис 1-2 года газад) продать с наценкой по p2p не получается.
Для меня это не интересно, так как эта сумма большая.
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 29 лис, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:37
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут
это кто-то специально такое пишет?
Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.
Когда писать про недвигу, то надо писать про какую именно Вы пишете. В центре будет дорожать. Вот на окраинах, есть большой вопрос. Будет мегаполис и село.
На gdevkievezhithorosho пишут что при покупке за 170к-200к (например, тетрис) продать с наценкой по p2p не получается.
Для меня это не интересно, так как эта сумма большая.
За 170-200К в Тетрисе уже не особо что-то купишь.
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airmax78
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:40
airmax78
это 1-2года назад эта цена. Мне не интересно, потому что бюджет очень большой для меня.
Есть статистика сколько перепродано было со старта? 170к+ это без ремонта. Цену можно поставить разную.
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 29 лис, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:41
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут
это кто-то специально такое пишет?
Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.
Когда писать про недвигу, то надо писать про какую именно Вы пишете. В центре будет дорожать. Вот на окраинах, есть большой вопрос. Будет мегаполис и село.
На gdevkievezhithorosho пишут что при покупке за 170к-200к (например, тетрис 1-2 года газад) продать с наценкой по p2p не получается.
Для меня это не интересно, так как эта сумма большая.
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:44
Оранжевый-хит сезона написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.
Когда писать про недвигу, то надо писать про какую именно Вы пишете. В центре будет дорожать. Вот на окраинах, есть большой вопрос. Будет мегаполис и село.
На gdevkievezhithorosho пишут что при покупке за 170к-200к (например, тетрис 1-2 года газад) продать с наценкой по p2p не получается.
Для меня это не интересно, так как эта сумма большая.
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле сем в центре....
Ну только не Тетрис. В Тетрисе, Чикаге, РТ, ЦП ценники уже более-менее адекватные уровню домов и местоположению. Метр новостроя на окраине Х 3-4.
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airmax78
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:47
Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:59
hxbbgaf написав:
Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.
метро нужно...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:59
hxbbgaf написав:
Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.
вот там то можно будет и просечь
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plugatyrev
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:06
Оранжевый-хит сезона написав:
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках
всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:20
TylerTruman_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках
всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам
ну как бы есть не только центр но и прицентралье
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Оранжевый-хит сезона
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