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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24412442244324442445>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:36

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут

это кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.


Когда писать про недвигу, то надо писать про какую именно Вы пишете. В центре будет дорожать. Вот на окраинах, есть большой вопрос. Будет мегаполис и село.

На gdevkievezhithorosho пишут что при покупке за 170к-200к (например, тетрис 1-2 года газад) продать с наценкой по p2p не получается.

Для меня это не интересно, так как эта сумма большая.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 29 лис, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:37

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут

это кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.


Когда писать про недвигу, то надо писать про какую именно Вы пишете. В центре будет дорожать. Вот на окраинах, есть большой вопрос. Будет мегаполис и село.

На gdevkievezhithorosho пишут что при покупке за 170к-200к (например, тетрис) продать с наценкой по p2p не получается.

Для меня это не интересно, так как эта сумма большая.

За 170-200К в Тетрисе уже не особо что-то купишь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:40

airmax78

это 1-2года назад эта цена. Мне не интересно, потому что бюджет очень большой для меня.

Есть статистика сколько перепродано было со старта? 170к+ это без ремонта. Цену можно поставить разную.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 29 лис, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:41

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:в интернете пишут что сильный спад продаж готовых и новые стройки не берут

это кто-то специально такое пишет?

Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.


Когда писать про недвигу, то надо писать про какую именно Вы пишете. В центре будет дорожать. Вот на окраинах, есть большой вопрос. Будет мегаполис и село.

На gdevkievezhithorosho пишут что при покупке за 170к-200к (например, тетрис 1-2 года газад) продать с наценкой по p2p не получается.

Для меня это не интересно, так как эта сумма большая.

с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в П'ят 29 лис, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:44

  Оранжевый-хит сезона написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Провокаторы от отчаяния. Надеятся кому-то мозги запудрить, типа как мне запудрили, и выхватить по дешевке хороший объект - типа как у меня Ричмонд почти бесплатно забрали. Без лоха - жизнь плоха.


Когда писать про недвигу, то надо писать про какую именно Вы пишете. В центре будет дорожать. Вот на окраинах, есть большой вопрос. Будет мегаполис и село.

На gdevkievezhithorosho пишут что при покупке за 170к-200к (например, тетрис 1-2 года газад) продать с наценкой по p2p не получается.

Для меня это не интересно, так как эта сумма большая.

с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле сем в центре....

Ну только не Тетрис. В Тетрисе, Чикаге, РТ, ЦП ценники уже более-менее адекватные уровню домов и местоположению. Метр новостроя на окраине Х 3-4.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:47

Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:59

  hxbbgaf написав:Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.

метро нужно...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:59

  hxbbgaf написав:Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.

вот там то можно будет и просечь
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:06

  Оранжевый-хит сезона написав:с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....

Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам 8)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:20

  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....

Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам 8)

ну как бы есть не только центр но и прицентралье
Оранжевый-хит сезона
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