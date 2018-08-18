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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:24
Занимательное видео. Вот опять непонятно, вы меняете сферу деятельности, переходите в брутально мужское логово - строительство? Матом разговаривать умеете?
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hume
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:26
hume написав:
Занимательное видео. Вот опять непонятно, вы меняете сферу деятельности, переходите в брутально мужское логово - строительство? Матом разговаривать умеете?
С этой учетки 4 человека пишут. Одному интересно одно, другому - другое, третьему - третье...
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:27
airmax78 написав:
С этой учетки 4 человека пишут. Одному интересно одно, другому - другое, третьему - третье...
Непонятно кто из них работает?
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hume
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:29
TylerTruman_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках
всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам
Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:30
hume написав: airmax78 написав:
С этой учетки 4 человека пишут. Одному интересно одно, другому - другое, третьему - третье...
Непонятно кто из них работает?
Пятый - начальник ОП. Но он и премию забирает себе.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:30
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках
всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам
Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.
брехня, я 9 лет катаюсь каждое лето с дачи в Круглике, нет никаких пробок
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:32
Оранжевый-хит сезона написав: TylerTruman_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках
всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам
ну как бы есть не только центр но и прицентралье
якщо це типу те, що поряд із оушн плаза, то це ще один аргумент, що ці всі печерськи, подоли та шеви із їх цвинтарями дуже переоцінені, а голосуха рулить
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:37
plugatyrev написав: hxbbgaf написав:
Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.
вот там то можно будет и просечь
Хотите, чтоб к вам залезли в карман? Доказывать будете долго, что вы не бегемот. Если парни не понимают, что такое презумпция невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы, то они мгут запросто и дальше пойти по беспределу. Потому люди и валят.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 29 лис, 2019 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:37
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках
всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам
Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.
нуу, якщо вас цікавлять передмістя та пробки, то порівняйте, із Броварів, чи Боярки краще добиратися в центр Києва?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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