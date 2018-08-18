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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2442244324442445>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:24

  airmax78 написав:Прикольное видео: https://www.youtube.com/watch?v=K-SwdEMvAHw
Теперь непонятно, почему санузлы по-прежнему требуют делать из полнотелого кирпича.

Занимательное видео. Вот опять непонятно, вы меняете сферу деятельности, переходите в брутально мужское логово - строительство? Матом разговаривать умеете?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:26

  hume написав:
  airmax78 написав:Прикольное видео: https://www.youtube.com/watch?v=K-SwdEMvAHw
Теперь непонятно, почему санузлы по-прежнему требуют делать из полнотелого кирпича.

Занимательное видео. Вот опять непонятно, вы меняете сферу деятельности, переходите в брутально мужское логово - строительство? Матом разговаривать умеете?

С этой учетки 4 человека пишут. Одному интересно одно, другому - другое, третьему - третье...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:27

  airmax78 написав:С этой учетки 4 человека пишут. Одному интересно одно, другому - другое, третьему - третье...

Непонятно кто из них работает?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:29

  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....

Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам 8)

Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:30

  hume написав:
  airmax78 написав:С этой учетки 4 человека пишут. Одному интересно одно, другому - другое, третьему - третье...

Непонятно кто из них работает?

Пятый - начальник ОП. Но он и премию забирает себе.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:30

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....

Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам 8)

Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.

брехня, я 9 лет катаюсь каждое лето с дачи в Круглике, нет никаких пробок
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....

Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам 8)

ну как бы есть не только центр но и прицентралье

якщо це типу те, що поряд із оушн плаза, то це ще один аргумент, що ці всі печерськи, подоли та шеви із їх цвинтарями дуже переоцінені, а голосуха рулить 8)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:37

  plugatyrev написав:
  hxbbgaf написав:Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.

вот там то можно будет и просечь

Хотите, чтоб к вам залезли в карман? Доказывать будете долго, что вы не бегемот. Если парни не понимают, что такое презумпция невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы, то они мгут запросто и дальше пойти по беспределу. Потому люди и валят.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 29 лис, 2019 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:37

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....

Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам 8)

Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.

нуу, якщо вас цікавлять передмістя та пробки, то порівняйте, із Броварів, чи Боярки краще добиратися в центр Києва?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:38

  hume написав:
  airmax78 написав:С этой учетки 4 человека пишут. Одному интересно одно, другому - другое, третьему - третье...

Непонятно кто из них работает?

А что, оплату 20грн/пост на форуме еще не начислили за ноябрь???? Блин, я так перед выходными расчитывала на эти деньги :(
investorkiev
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