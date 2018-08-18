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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:39
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам
Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.
нуу, якщо вас цікавлять передмістя та пробки, то порівняйте, із Броварів, чи Боярки краще добиратися в центр Києва?
Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:44
Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде.
Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.
Вы дадите отмашку, когда придет пора сливать?
Сам(а) надеюсь получить эту отмашку на этом форуме, благо что финансовых экспертов и макроэкономистов тут хватает.
Прошлая пирамида ОВГЗ просуществовала 2 года (с 1996 по лето 1998). Сегодняшняя началась весной этого года, так что теоретически еще годик у нас есть - как раз чтобы ракета взлетела еще выше. Мне не хватает +20% к текущим ценам, для полного счастья.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:47
investorkiev написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде.
Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.
Вы дадите отмашку, когда придет пора сливать?
Сам(а) надеюсь получить эту отмашку на этом форуме, благо что финансовых экспертов и макроэкономистов тут хватает.
Прошлая пирамида ОВГЗ просуществовала 2 года (с 1996 по лето 1998). Сегодняшняя началась весной этого года, так что теоретически еще годик у нас есть - как раз чтобы ракета взлетела еще выше. Мне не хватает +20% к текущим ценам, для полного счастья.
Вот за что мы (операторы этой учетки) любим трибек - так это за оптимизм.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:48
airmax78 написав:
Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.
Сегодня ездил по делам, по маршруту Печерск-голосеево-сырец-печерск-мегамаркет на горького.
6 часов в пробках. Ногу от постоянного нажатия педалей газ-тормоз свело судоргой, пришлось отменить вечернюю тренировку и просто поплавать в басике.
Весь город стоит. Не запарковаться в тех местах, где всегда были места. Как будто 30 декабря. В Мегамаркете убийство, куча людей, тележек, и это в 5 вечера, в рабочее время!
Не знаю как это обьяснить, такое впечатление что с весны население Киева увеличилось процентов на 10%, не меньше.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:48
investorkiev написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде.
Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.
Вы дадите отмашку, когда придет пора сливать?
Сам(а) надеюсь получить эту отмашку на этом форуме, благо что финансовых экспертов и макроэкономистов тут хватает.
Прошлая пирамида ОВГЗ просуществовала 2 года (с 1996 по лето 1998). Сегодняшняя началась весной этого года, так что теоретически еще годик у нас есть - как раз чтобы ракета взлетела еще выше. Мне не хватает +20% к текущим ценам, для полного счастья.
два года может и не продлится, но месяца три ещё будет всё хорошо
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:55
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках
всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....
Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам
Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.
TylerTruman_ написав:
нуу, якщо вас цікавлять передмістя та пробки, то порівняйте, із Броварів, чи Боярки краще добиратися в центр Києва?
причем тут кто где хочет жить? если все хотят поиметь чужие бабки
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:02
airmax78 написав:Меня не интересуют
ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.
ну, так, ваш же фетіш - модні мопи
мені передмістя до лампочки, я патріот голосухи, якщо в час-пік необхідно в центр, то я топ-топ 5 хв до метро і маю доволі норм комют, ... а на рахунок "мрачних", я не заздрю ні тим, кому по одеській їхати, аналогічно обухівській, житомирській та пересічення мостів через дніпро
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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