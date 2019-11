Додано: Суб 30 лис, 2019 00:06

airmax78 написав: investorkiev написав:

Сам(а) надеюсь получить эту отмашку на этом форуме, благо что финансовых экспертов и макроэкономистов тут хватает.



Прошлая пирамида ОВГЗ просуществовала 2 года (с 1996 по лето 1998). Сегодняшняя началась весной этого года, так что теоретически еще годик у нас есть - как раз чтобы ракета взлетела еще выше. Мне не хватает +20% к текущим ценам, для полного счастья.

Вот за что мы (операторы этой учетки) любим трибек - так это за оптимизм. Вот за что мы (операторы этой учетки) любим трибек - так это за оптимизм.

Мій оператор теж хоче любить. Мій оператор теж хоче любить.

