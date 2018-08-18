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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2443244424452446>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:39

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам 8)

Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.

нуу, якщо вас цікавлять передмістя та пробки, то порівняйте, із Броварів, чи Боярки краще добиратися в центр Києва?

Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:44

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде.
Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.

Вы дадите отмашку, когда придет пора сливать?


Сам(а) надеюсь получить эту отмашку на этом форуме, благо что финансовых экспертов и макроэкономистов тут хватает.

Прошлая пирамида ОВГЗ просуществовала 2 года (с 1996 по лето 1998). Сегодняшняя началась весной этого года, так что теоретически еще годик у нас есть - как раз чтобы ракета взлетела еще выше. Мне не хватает +20% к текущим ценам, для полного счастья.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:47

  investorkiev написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде.
Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.

Вы дадите отмашку, когда придет пора сливать?


Сам(а) надеюсь получить эту отмашку на этом форуме, благо что финансовых экспертов и макроэкономистов тут хватает.

Прошлая пирамида ОВГЗ просуществовала 2 года (с 1996 по лето 1998). Сегодняшняя началась весной этого года, так что теоретически еще годик у нас есть - как раз чтобы ракета взлетела еще выше. Мне не хватает +20% к текущим ценам, для полного счастья.

Вот за что мы (операторы этой учетки) любим трибек - так это за оптимизм.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:48

  airmax78 написав:Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.


Сегодня ездил по делам, по маршруту Печерск-голосеево-сырец-печерск-мегамаркет на горького.

6 часов в пробках. Ногу от постоянного нажатия педалей газ-тормоз свело судоргой, пришлось отменить вечернюю тренировку и просто поплавать в басике.

Весь город стоит. Не запарковаться в тех местах, где всегда были места. Как будто 30 декабря. В Мегамаркете убийство, куча людей, тележек, и это в 5 вечера, в рабочее время!

Не знаю как это обьяснить, такое впечатление что с весны население Киева увеличилось процентов на 10%, не меньше.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:48

  investorkiev написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Кто тогда на ней удачно прокатился, до сих пор в шоколаде.
Вон даже Конговец с дрожью удовольствия вспоминает цену дома под Киевом, который он спихнул в то время. Спустя 10 лет, в 2017 году за те же деньги (если их не поели жуки в целофановом пакете, закопанным под грушей), можно было купить целый этаж в ТарьянТауэрс и еще бы осталось сдача на какой нибудь Порш Маккан для подружки.

Вы дадите отмашку, когда придет пора сливать?


Сам(а) надеюсь получить эту отмашку на этом форуме, благо что финансовых экспертов и макроэкономистов тут хватает.

Прошлая пирамида ОВГЗ просуществовала 2 года (с 1996 по лето 1998). Сегодняшняя началась весной этого года, так что теоретически еще годик у нас есть - как раз чтобы ракета взлетела еще выше. Мне не хватает +20% к текущим ценам, для полного счастья.

два года может и не продлится, но месяца три ещё будет всё хорошо
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:55

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:с точностью до наоборот всё на сегодня, местные нувориши соплями исходят как это дом за окружной на теремках всего на 500 долларов метр дешевле чем в центре....

Теремки не резинові і в цих краях жити краще, а центр залишим спеціальним фетішистам, нам туди тільки іноді по справам 8)

Тут недавно статья вышла: из какого пригорода дольше всего добираться до границ Киева. Оказалось, что из Гатного. И тут вопрос: а куда девается пробка из Гатного до Теремков, когда доезжает до Теремков? Я скажу - превращается в мрачнейшую пробку от Теремков до Голосеевской площади. А так да - Теремки - парадиз.


  TylerTruman_ написав:нуу, якщо вас цікавлять передмістя та пробки, то порівняйте, із Броварів, чи Боярки краще добиратися в центр Києва?


причем тут кто где хочет жить? если все хотят поиметь чужие бабки :)
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:02

  airmax78 написав:Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.

ну, так, ваш же фетіш - модні мопи :mrgreen:
мені передмістя до лампочки, я патріот голосухи, якщо в час-пік необхідно в центр, то я топ-топ 5 хв до метро і маю доволі норм комют, ... а на рахунок "мрачних", я не заздрю ні тим, кому по одеській їхати, аналогічно обухівській, житомирській та пересічення мостів через дніпро :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:06

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Сам(а) надеюсь получить эту отмашку на этом форуме, благо что финансовых экспертов и макроэкономистов тут хватает.

Прошлая пирамида ОВГЗ просуществовала 2 года (с 1996 по лето 1998). Сегодняшняя началась весной этого года, так что теоретически еще годик у нас есть - как раз чтобы ракета взлетела еще выше. Мне не хватает +20% к текущим ценам, для полного счастья.

Вот за что мы (операторы этой учетки) любим трибек - так это за оптимизм.

Мій оператор теж хоче любить. :oops:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:10

  hxbbgaf написав:
  plugatyrev написав:
  hxbbgaf написав:Наоборот, наиболее востребовано будет то, что дешевле, но при этом есть нормальная транспортная развязка, а лучше метро.
Тут еще и налоговые амнистии и амнистии капиталов. Сейчас с ними затихли и, и то продажи рушатся, а если весной опять начнется истерия с залезанием в карман пересичному, то продажи, вообще, рухнут до нуля.

вот там то можно будет и просечь

Хотите, чтоб к вам залезли в карман? Доказывать будете долго, что вы не бегемот. Если парни не понимают, что такое презумпция невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы, то они мгут запросто и дальше пойти по беспределу. Потому люди и валят.

ну зайдем как "иноштранные инвештыри" кипр и прочие панамы еще не утонули
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:54

  airmax78 написав:Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.

Достаточно просто выходить из дома после 10. И уже нет никакой пробки. Аналогично, вечером ехать после 8.
Катался из Вишневого в центр, 45-50 минут.
Gastarbaiter
 
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