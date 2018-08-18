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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:56
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.
Достаточно просто выходить из дома после 10. И уже нет никакой пробки. Аналогично, вечером ехать после 8.
Катался из Вишневого в центр, 45-50 минут.
А нафига? Живешь в Киеве - работай в Киеве. Живешь в Вишневом - работай в Вишневом.
Напуркуа киевляне бы ездили в Вишневое? А вишневчане прутся в Киев?
Не пойму...
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Додано: Суб 30 лис, 2019 01:06
investorkiev написав:
А нафига? Живешь в Киеве - работай в Киеве. Живешь в Вишневом - работай в Вишневом.
Напуркуа киевляне бы ездили в Вишневое? А вишневчане прутся в Киев?
Не пойму...
Как-то не сложилось в Вишневом с вакансиями в сфере финансов. Вы уж извините, что место в маршрутке занимал.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 01:29
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.
Достаточно просто выходить из дома после 10. И уже нет никакой пробки. Аналогично, вечером ехать после 8.
Катался из Вишневого в центр, 45-50 минут.
Давно в Киеве в последний раз были?
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