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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2444244524462447>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:56

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.

Достаточно просто выходить из дома после 10. И уже нет никакой пробки. Аналогично, вечером ехать после 8.
Катался из Вишневого в центр, 45-50 минут.


А нафига? Живешь в Киеве - работай в Киеве. Живешь в Вишневом - работай в Вишневом.

Напуркуа киевляне бы ездили в Вишневое? А вишневчане прутся в Киев?

Не пойму...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:06

  investorkiev написав:А нафига? Живешь в Киеве - работай в Киеве. Живешь в Вишневом - работай в Вишневом.

Напуркуа киевляне бы ездили в Вишневое? А вишневчане прутся в Киев?

Не пойму...

Как-то не сложилось в Вишневом с вакансиями в сфере финансов. Вы уж извините, что место в маршрутке занимал.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:29

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.

Достаточно просто выходить из дома после 10. И уже нет никакой пробки. Аналогично, вечером ехать после 8.
Катался из Вишневого в центр, 45-50 минут.

Давно в Киеве в последний раз были?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:20

  airmax78 написав:Давно в Киеве в последний раз были?

Месяц назад, проездом. Утром заехали, полтора часа потолкались по пробкам и выехали на волю. Удивило, что пробка начинается уже с 7 утра. Думал, такое только в Польше бывает. На обратном пути постояли вечером в тянучке на Васильковской. Не скажу, что что-то сильно изменилось за 3 года.
На самом деле, за пару лет жизни в Вишневом были раза 2-3 попытки доехать на машине в центр Киева к 9 утра. Да ну нах... Проще выходной взять. Зато к 11 - песня. Свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:04

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Давно в Киеве в последний раз были?

Месяц назад, проездом. Утром заехали, полтора часа потолкались по пробкам и выехали на волю. Удивило, что пробка начинается уже с 7 утра. Думал, такое только в Польше бывает. На обратном пути постояли вечером в тянучке на Васильковской. Не скажу, что что-то сильно изменилось за 3 года.
На самом деле, за пару лет жизни в Вишневом были раза 2-3 попытки доехать на машине в центр Киева к 9 утра. Да ну нах... Проще выходной взять. Зато к 11 - песня. Свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро.

Европа!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:13

А вот квартира в Ирпене, как ремонт и цена?

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Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:19

  Бывалый написав:А вот квартира в Ирпене, как ремонт и цена?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3k ... 8;promoted

Виктор Павлович ( Пшонка) разлогинтесь.
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:19

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Давно в Киеве в последний раз были?

Месяц назад, проездом. Утром заехали, полтора часа потолкались по пробкам и выехали на волю. Удивило, что пробка начинается уже с 7 утра. Думал, такое только в Польше бывает. На обратном пути постояли вечером в тянучке на Васильковской. Не скажу, что что-то сильно изменилось за 3 года.
На самом деле, за пару лет жизни в Вишневом были раза 2-3 попытки доехать на машине в центр Киева к 9 утра. Да ну нах... Проще выходной взять. Зато к 11 - песня. Свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро.

Выезд из дома после 10 утра теперь ничего не решает - пробки никуда не рассасываются. И вечером раньше 9 вечера тоже редко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:24

Как прошла черная пятница в ОП ?
лоховские скидки напарили, клиентов много было ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:25

  Бывалый написав:А вот квартира в Ирпене, как ремонт и цена?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3k ... 8;promoted

Все стремятся выехать из Украины, даже цыганские бароны.
airmax78
 
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