Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Давно в Киеве в последний раз были? Давно в Киеве в последний раз были?

Месяц назад, проездом. Утром заехали, полтора часа потолкались по пробкам и выехали на волю. Удивило, что пробка начинается уже с 7 утра. Думал, такое только в Польше бывает. На обратном пути постояли вечером в тянучке на Васильковской. Не скажу, что что-то сильно изменилось за 3 года.

На самом деле, за пару лет жизни в Вишневом были раза 2-3 попытки доехать на машине в центр Киева к 9 утра. Да ну нах... Проще выходной взять. Зато к 11 - песня. Свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро. Месяц назад, проездом. Утром заехали, полтора часа потолкались по пробкам и выехали на волю. Удивило, что пробка начинается уже с 7 утра. Думал, такое только в Польше бывает. На обратном пути постояли вечером в тянучке на Васильковской. Не скажу, что что-то сильно изменилось за 3 года.На самом деле, за пару лет жизни в Вишневом были раза 2-3 попытки доехать на машине в центр Киева к 9 утра. Да ну нах... Проще выходной взять. Зато к 11 - песня. Свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро.

Европа! Европа!

