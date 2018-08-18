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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:56
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.
Достаточно просто выходить из дома после 10. И уже нет никакой пробки. Аналогично, вечером ехать после 8.
Катался из Вишневого в центр, 45-50 минут.
А нафига? Живешь в Киеве - работай в Киеве. Живешь в Вишневом - работай в Вишневом.
Напуркуа киевляне бы ездили в Вишневое? А вишневчане прутся в Киев?
Не пойму...
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Додано: Суб 30 лис, 2019 01:06
investorkiev написав:
А нафига? Живешь в Киеве - работай в Киеве. Живешь в Вишневом - работай в Вишневом.
Напуркуа киевляне бы ездили в Вишневое? А вишневчане прутся в Киев?
Не пойму...
Как-то не сложилось в Вишневом с вакансиями в сфере финансов. Вы уж извините, что место в маршрутке занимал.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 30 лис, 2019 01:29
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Меня не интересуют ни Боярки, ни Теремки. Но факт остается фактом - в том направлении собираются одни из самых мрачных пробок.
Достаточно просто выходить из дома после 10. И уже нет никакой пробки. Аналогично, вечером ехать после 8.
Катался из Вишневого в центр, 45-50 минут.
Давно в Киеве в последний раз были?
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Додано: Суб 30 лис, 2019 02:20
airmax78 написав:
Давно в Киеве в последний раз были?
Месяц назад, проездом. Утром заехали, полтора часа потолкались по пробкам и выехали на волю. Удивило, что пробка начинается уже с 7 утра. Думал, такое только в Польше бывает. На обратном пути постояли вечером в тянучке на Васильковской. Не скажу, что что-то сильно изменилось за 3 года.
На самом деле, за пару лет жизни в Вишневом были раза 2-3 попытки доехать на машине в центр Киева к 9 утра. Да ну нах... Проще выходной взять. Зато к 11 - песня. Свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 08:04
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Давно в Киеве в последний раз были?
Месяц назад, проездом. Утром заехали, полтора часа потолкались по пробкам и выехали на волю. Удивило, что пробка начинается уже с 7 утра. Думал, такое только в Польше бывает. На обратном пути постояли вечером в тянучке на Васильковской. Не скажу, что что-то сильно изменилось за 3 года.
На самом деле, за пару лет жизни в Вишневом были раза 2-3 попытки доехать на машине в центр Киева к 9 утра. Да ну нах... Проще выходной взять. Зато к 11 - песня. Свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро.
Европа!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 09:13
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Додано: Суб 30 лис, 2019 09:19
Виктор Павлович ( Пшонка) разлогинтесь.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 09:19
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Давно в Киеве в последний раз были?
Месяц назад, проездом. Утром заехали, полтора часа потолкались по пробкам и выехали на волю. Удивило, что пробка начинается уже с 7 утра. Думал, такое только в Польше бывает. На обратном пути постояли вечером в тянучке на Васильковской. Не скажу, что что-то сильно изменилось за 3 года.
На самом деле, за пару лет жизни в Вишневом были раза 2-3 попытки доехать на машине в центр Киева к 9 утра. Да ну нах... Проще выходной взять. Зато к 11 - песня. Свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро.
Выезд из дома после 10 утра теперь ничего не решает - пробки никуда не рассасываются. И вечером раньше 9 вечера тоже редко.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 09:24
Как прошла черная пятница в ОП ?
лоховские скидки напарили, клиентов много было ?))
Живите своим умом!
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Додано: Суб 30 лис, 2019 09:25
Все стремятся выехать из Украины, даже цыганские бароны.
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