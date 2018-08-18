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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2444244524462447

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:39

  zzzzzz написав:Как прошла черная пятница в ОП ?
лоховские скидки напарили, клиентов много было ?))


В тех ОП где я был вчера - не скажу что многолюдно. Намного люднее было в них же год назад, при курсе 28.

ЗЫ: но и скидок особо я не видел к черной пятнице. Никто задешево свою прэлэсть уже не продает: ракета.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:53

  zzzzzz написав:Как прошла черная пятница в ОП ?
лоховские скидки напарили, клиентов много было ?))

Неплохо. На Кристалл-Хауз мы скидок решили не делать. Унуноктий подсказал: мы понизив голос говорим клиентам: "ну вы же знаете кто нас купил? вавриш. у нас будет все также как в Чикаго. Включая цены. Берите пока дешево." Народ берет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мониторю 3 комплекса, сданых в последние 1-2 года.

Квартир в продаже на вторичке (в т.ч с ремонтом) тупо нет. Олх пустой. По 2 хаты-однушки на каждый комплекс в 1000+ квартир, и то не факт что не фейки.

Понимаение РАКЕТЫ дошло уже и до широких масс населения.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:04

  investorkiev написав:Мониторю 3 комплекса, сданых в последние 1-2 года.

Квартир в продаже на вторичке (в т.ч с ремонтом) тупо нет. Олх пустой. По 2 хаты-однушки на каждый комплекс в 1000+ квартир, и то не факт что не фейки.

Понимаение РАКЕТЫ дошло уже и до широких масс населения.


Так напишите какие ЖК, мы все вместе промониторим. Вдруг что-то найдем.
И параметры поиска не забудьте указать. А то читать про какие-то виртуальные ЖК без названия на этой ветке не интересно. Тут публика на ветке ушлая.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:16

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Мониторю 3 комплекса, сданых в последние 1-2 года.

Квартир в продаже на вторичке (в т.ч с ремонтом) тупо нет. Олх пустой. По 2 хаты-однушки на каждый комплекс в 1000+ квартир, и то не факт что не фейки.

Понимаение РАКЕТЫ дошло уже и до широких масс населения.


Так напишите какие ЖК, мы все вместе промониторим. Вдруг что-то найдем.
И параметры поиска не забудьте указать. А то читать про какие-то виртуальные ЖК без названия на этой ветке не интересно. Тут публика на ветке ушлая.


Берите любой эконом, сданый с 2018 года. Да тот же Варшавский. На весь комплекс всего 4 квартиры с ремонтом на продажу. По ценам Х2 к себестоимости.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:24

investorkiev
Я вас спросил какие 3 ЖК вы мониторите , вы мне про Варшавский начали писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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З нами з: 03.10.11
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Подякували: 7931 раз.
 
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  #<1 ... 2444244524462447
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