В тех ОП где я был вчера - не скажу что многолюдно. Намного люднее было в них же год назад, при курсе 28.
ЗЫ: но и скидок особо я не видел к черной пятнице. Никто задешево свою прэлэсть уже не продает: ракета.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2019 09:39
В тех ОП где я был вчера - не скажу что многолюдно. Намного люднее было в них же год назад, при курсе 28.
ЗЫ: но и скидок особо я не видел к черной пятнице. Никто задешево свою прэлэсть уже не продает: ракета.
Додано: Суб 30 лис, 2019 09:53
Неплохо. На Кристалл-Хауз мы скидок решили не делать. Унуноктий подсказал: мы понизив голос говорим клиентам: "ну вы же знаете кто нас купил? вавриш. у нас будет все также как в Чикаго. Включая цены. Берите пока дешево." Народ берет.
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мониторю 3 комплекса, сданых в последние 1-2 года.
Квартир в продаже на вторичке (в т.ч с ремонтом) тупо нет. Олх пустой. По 2 хаты-однушки на каждый комплекс в 1000+ квартир, и то не факт что не фейки.
Понимаение РАКЕТЫ дошло уже и до широких масс населения.
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:04
Так напишите какие ЖК, мы все вместе промониторим. Вдруг что-то найдем.
И параметры поиска не забудьте указать. А то читать про какие-то виртуальные ЖК без названия на этой ветке не интересно. Тут публика на ветке ушлая.
Живите своим умом!
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:16
Берите любой эконом, сданый с 2018 года. Да тот же Варшавский. На весь комплекс всего 4 квартиры с ремонтом на продажу. По ценам Х2 к себестоимости.
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:24
investorkiev
Я вас спросил какие 3 ЖК вы мониторите , вы мне про Варшавский начали писать.
Живите своим умом!
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:49
Кстати, в законопроекте 1232 говорится и об имущественных правах на квартиры. Это грядет двойное попадалово - кроме того, что инвестор рискует вляпаться в вечный долгострой, так еще и "новая команда" наедет и потребует с этих денег заплатить 5 или 10 процентов бене в карман, обвинив вас без всяких на то оснований в неуплате налогов, наплевав на презумпцию невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы! Продажи, наверное, взлетят у застройщиков от такого беспредела...
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:17
Эврика. Сдано 1250 квартир. Специально промониторил олх, хотя это и не просто, потому что по поисковому запросу Эврика вываливает предложения в не сданных домах. В результате ни одной однушки, одна фейковая двушка, три трешки. Одна вообще без ремонта за 105, с ремонтом 130 первый этаж, 177 последний.
Пару месяцев назад я давал ссылки на однушки по космическим ценам. По памяти, студия с минимальным ремонтом 58, хорошая однушка под 70. Сейчас этих предложений нет.
Особенно понравилось, насколько риелторы сильны в арифметике.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:42
не представляю, у кого могло хватить наглости просить 2к\квадрат за ЭТО
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:49
7500 в год =10% там просто с ценником ошибочка вышла. единичка случайно нажалась
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