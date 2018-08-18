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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2445244624472448

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:53

  thirdeye написав:
  Vlad442 написав:Особенно понравилось, насколько риелторы сильны в арифметике.
https://www.olx.ua/obyavlenie/treshka-s ... 92e92d61e8

не представляю, у кого могло хватить наглости просить 2к\квадрат за ЭТО

в Евріці націнка за локацію, ... якщо дорого приведений Владом варіант, то залишається по приблизно 90к за стару панель
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:00

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Мониторю 3 комплекса, сданых в последние 1-2 года.

Квартир в продаже на вторичке (в т.ч с ремонтом) тупо нет. Олх пустой. По 2 хаты-однушки на каждый комплекс в 1000+ квартир, и то не факт что не фейки.

Понимаение РАКЕТЫ дошло уже и до широких масс населения.


Так напишите какие ЖК, мы все вместе промониторим. Вдруг что-то найдем.
И параметры поиска не забудьте указать. А то читать про какие-то виртуальные ЖК без названия на этой ветке не интересно. Тут публика на ветке ушлая.


Берите любой эконом, сданый с 2018 года. Да тот же Варшавский. На весь комплекс всего 4 квартиры с ремонтом на продажу. По ценам Х2 к себестоимости.


Предлагал вам Поэтику, никакой реакции от вас небыло, не по Сеньке шапка?
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Место в Поэтике не очень нравится, поэтому не узнавал там ничего.

Мне больше нравится эконом у метро, или на крайняк модный МОП в центре. Это то что актуально. Между хтими полюсами - пропасть, пустота. Нет ЦА. Или ультрабогатые, или бедные. Среднего класса нет в стране. Спросите у Хьюма о ценах аренды на Комфорт+/бизнес-, и о их ликвидности.
investorkiev
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