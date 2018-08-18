Додано: Суб 30 лис, 2019 12:54

investorkiev написав: Место в Поэтике не очень нравится, поэтому не узнавал там ничего.



Мне больше нравится эконом у метро, или на крайняк модный МОП в центре. Это то что актуально. Между хтими полюсами - пропасть, пустота. Нет ЦА. Или ультрабогатые, или бедные. Среднего класса нет в стране. Спросите у Хьюма о ценах аренды на Комфорт+/бизнес-, и о их ликвидности. Место в Поэтике не очень нравится, поэтому не узнавал там ничего.Мне больше нравится эконом у метро, или на крайняк модный МОП в центре. Это то что актуально. Между хтими полюсами - пропасть, пустота. Нет ЦА. Или ультрабогатые, или бедные. Среднего класса нет в стране. Спросите у Хьюма о ценах аренды на Комфорт+/бизнес-, и о их ликвидности.

ты уже забыл, что "сдаешь" то ли в адаманте, то ли в династии? дома так то не особо модные. что, спроса нет? средний класс никуда не делся, спрос есть, и он достаточно сильный, потому что на топчик цены выросли больше всего (многие не тянут). и липинка не менее ликвидна и более дорогая, чем кристер или В+