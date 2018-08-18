Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Мониторю 3 комплекса, сданых в последние 1-2 года.
Квартир в продаже на вторичке (в т.ч с ремонтом) тупо нет. Олх пустой. По 2 хаты-однушки на каждый комплекс в 1000+ квартир, и то не факт что не фейки.
Понимаение РАКЕТЫ дошло уже и до широких масс населения.
Так напишите какие ЖК, мы все вместе промониторим. Вдруг что-то найдем. И параметры поиска не забудьте указать. А то читать про какие-то виртуальные ЖК без названия на этой ветке не интересно. Тут публика на ветке ушлая.
Берите любой эконом, сданый с 2018 года. Да тот же Варшавский. На весь комплекс всего 4 квартиры с ремонтом на продажу. По ценам Х2 к себестоимости.
Предлагал вам Поэтику, никакой реакции от вас небыло, не по Сеньке шапка?
Место в Поэтике не очень нравится, поэтому не узнавал там ничего.
Мне больше нравится эконом у метро, или на крайняк модный МОП в центре. Это то что актуально. Между хтими полюсами - пропасть, пустота. Нет ЦА. Или ультрабогатые, или бедные. Среднего класса нет в стране. Спросите у Хьюма о ценах аренды на Комфорт+/бизнес-, и о их ликвидности.
investorkiev написав:Место в Поэтике не очень нравится, поэтому не узнавал там ничего.
Мне больше нравится эконом у метро, или на крайняк модный МОП в центре. Это то что актуально. Между хтими полюсами - пропасть, пустота. Нет ЦА. Или ультрабогатые, или бедные. Среднего класса нет в стране. Спросите у Хьюма о ценах аренды на Комфорт+/бизнес-, и о их ликвидности.
ты уже забыл, что "сдаешь" то ли в адаманте, то ли в династии? дома так то не особо модные. что, спроса нет? средний класс никуда не делся, спрос есть, и он достаточно сильный, потому что на топчик цены выросли больше всего (многие не тянут). и липинка не менее ликвидна и более дорогая, чем кристер или В+
investorkiev написав:Место в Поэтике не очень нравится, поэтому не узнавал там ничего.
Мне больше нравится эконом у метро, или на крайняк модный МОП в центре. Это то что актуально. Между хтими полюсами - пропасть, пустота. Нет ЦА. Или ультрабогатые, или бедные. Среднего класса нет в стране. Спросите у Хьюма о ценах аренды на Комфорт+/бизнес-, и о их ликвидности.
ты уже забыл, что "сдаешь" то ли в адаманте, то ли в династии? дома так то не особо модные. что, спроса нет? средний класс никуда не делся, спрос есть, и он достаточно сильный, потому что на топчик цены выросли больше всего (многие не тянут). и липинка не менее ликвидна и более дорогая, чем кристер или В+
Ты меня с кем то путаешь.
И да, Варшавский/Варшавский+ в разы ликвиднее, чем Липинка