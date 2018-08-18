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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2446244724482449>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:57

  investorkiev написав:Зображення

Плохой это комплекс. Облицовочная плитка начала опадать с этого комплекса еще в 2013м году. Тогда мне в УК сказали - да мы сейчас все устраним, главное плитку такую найти.
Сегодня, я смотрю, процесс линьки принял стихийный характер.
PS Поминальное кафе - это круть. Очень удобно. Теперь и в описании квартиры можно указать: в комплексе развитая инфраструктура, свое поминальное кафе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:03

А чё жильцам на ремонт лень скинуться? Не беднота там
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:05

  trololo написав:А чё жильцам на ремонт лень скинуться? Не беднота там

Сложный вопрос. Облицованы то коммерческие помещения. А попробуй их заставь отремонтировать фасад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:21

Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:25

  airmax78 написав:Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.


вы что, снова даете обьявление о продаже уже новой прэлэсти????
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:37

  airmax78 написав:Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.

Откуда такая информация?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:39

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.


вы что, снова даете обьявление о продаже уже новой прэлэсти????

Паркинг в Одессе освободился - надо было подать объявление - очень неприятно удивился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:41

  airmax78 написав:В Эврике может быть дисконт за локацию.

... у вологих фантазіях персонажів зі зьомних хат.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:41

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.

Откуда такая информация?

Зайдите, попробуйте подать объявление в разделе "недвижимость".
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:43

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:В Эврике может быть дисконт за локацию.

... у вологих фантазіях персонажів зі зьомних хат.

Это ж дупа. Дальняя окраина города. Там 80 лет назад партизаны по лесам бегали.
airmax78
 
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