Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2019 14:57
investorkiev написав:
Плохой это комплекс. Облицовочная плитка начала опадать с этого комплекса еще в 2013м году. Тогда мне в УК сказали - да мы сейчас все устраним, главное плитку такую найти.
Сегодня, я смотрю, процесс линьки принял стихийный характер.
PS Поминальное кафе - это круть. Очень удобно. Теперь и в описании квартиры можно указать: в комплексе развитая инфраструктура, свое поминальное кафе.
airmax78
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:03
А чё жильцам на ремонт лень скинуться? Не беднота там
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:05
trololo написав:
А чё жильцам на ремонт лень скинуться? Не беднота там
Сложный вопрос. Облицованы то коммерческие помещения. А попробуй их заставь отремонтировать фасад.
airmax78
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:21
Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.
airmax78
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:25
airmax78 написав:
Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.
вы что, снова даете обьявление о продаже уже новой прэлэсти????
investorkiev
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:37
airmax78 написав:
Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.
Откуда такая информация?
Vlad442
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:39
investorkiev написав: airmax78 написав:
Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.
вы что, снова даете обьявление о продаже уже новой прэлэсти????
Паркинг в Одессе освободился - надо было подать объявление - очень неприятно удивился.
airmax78
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:41
airmax78 написав:
В Эврике может быть дисконт за локацию.
... у вологих фантазіях персонажів зі зьомних хат.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:41
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.
Откуда такая информация?
Зайдите, попробуйте подать объявление в разделе "недвижимость".
airmax78
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:43
TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
В Эврике может быть дисконт за локацию.
... у вологих фантазіях персонажів зі зьомних хат.
Это ж дупа. Дальняя окраина города. Там 80 лет назад партизаны по лесам бегали.
airmax78
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