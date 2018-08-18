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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2446244724482449

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:45

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.

Откуда такая информация?

Зайдите, попробуйте подать объявление в разделе "недвижимость".

Если я так сделаю - подам или активирую старое, то даже удалив его через 5 минут, я еще месяц не смогу подать другое объявление. Поэтому не хочется проверять, чтобы не блокировать на месяц аккаунт.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:10

На домике везде можно отвечать, а на форуме укрбуда.
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hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:20

  hxbbgaf написав:На домике везде можно отвечать, а на форуме укрбуда.
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Вы же не инвестор, что вы там делаете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:34

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:На домике везде можно отвечать, а на форуме укрбуда.
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Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме.

Вы же не инвестор, что вы там делаете?

Специально проверил, на форумах других застройщиков можно отвечать.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2446244724482449
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