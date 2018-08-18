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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2019 15:45
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.
Откуда такая информация?
Зайдите, попробуйте подать объявление в разделе "недвижимость".
Если я так сделаю - подам или активирую старое, то даже удалив его через 5 минут, я еще месяц не смогу подать другое объявление. Поэтому не хочется проверять, чтобы не блокировать на месяц аккаунт.
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Vlad442
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:10
На домике везде можно отвечать, а на форуме укрбуда.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:20
hxbbgaf написав:
На домике везде можно отвечать, а на форуме укрбуда.
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Вы же не инвестор, что вы там делаете?
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Faceless
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:34
Faceless написав: hxbbgaf написав:
На домике везде можно отвечать, а на форуме укрбуда.
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Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме.
Вы же не инвестор, что вы там делаете?
Специально проверил, на форумах других застройщиков можно отвечать.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:20
Faceless написав: hxbbgaf написав:
На домике везде можно отвечать, а на форуме укрбуда.
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Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме.
Вы же не инвестор, что вы там делаете?
Дай угадаю, серебро продает!
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vladus17
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:21
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
В Эврике может быть дисконт за локацию.
... у вологих фантазіях персонажів зі зьомних хат.
Это ж дупа. Дальняя окраина города. Там 80 лет назад партизаны по лесам бегали.
яка різниця, що колись було? я живу сьогодні, а на сьогодні це найкращий район для життя, а також інвестиційна привабливість на висоті.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:24
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
... у вологих фантазіях персонажів зі зьомних хат.
Это ж дупа. Дальняя окраина города. Там 80 лет назад партизаны по лесам бегали.
яка різниця, що колись було? я живу сьогодні, а на сьогодні це найкращий район для життя, а також інвестиційна привабливість на висоті.
Хорошо что хоть на счет дупы не спорите. Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.
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airmax78
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:27
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Кстати, ожидайте в ближайшее время резкого уменьшения количества объявлений на олх: что по аренде, что по продаже. Теперь даже одного бесплатного объявленмя не подашь.
Откуда такая информация?
Зайдите, попробуйте подать объявление в разделе "недвижимость".
Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше.
Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:54
vladus17 написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Откуда такая информация?
Зайдите, попробуйте подать объявление в разделе "недвижимость".
Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше.
Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.
У меня ничего не получалось, пока не заплатил. Это было мое первое объявление за последние 2 месяца.
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airmax78
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