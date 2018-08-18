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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2447244824492450

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:51

  airmax78 написав:Зайдите, попробуйте подать объявление в разделе "недвижимость".


Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше.
Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.[/quote]
У меня ничего не получалось, пока не заплатил. Это было мое первое объявление за последние 2 месяца.[/quote]

Ну не знаю, может это по Киеву так. Я пробное объявление не по Киеву создавал.
Хотя я сомневаясь что в этом причина.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:59

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:У меня ничего не получалось, пока не заплатил. Это было мое первое объявление за последние 2 месяца.

Для арендаторов жизнь - это боль.
Их даже на ОЛХ стригут)))

Во первых это был вброс.
А во вторых, если бы вам пришлось разово заплатить 50-100грн за подачу объявления. Вы бы считали что вас ,,постригли,,?
Даа уж(с)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:12

  vladus17 написав:
Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше.
Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.

Ссылкой подтвердить можете?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:17

  vladus17 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:У меня ничего не получалось, пока не заплатил. Это было мое первое объявление за последние 2 месяца.

Для арендаторов жизнь - это боль.
Их даже на ОЛХ стригут)))

Во первых это был вброс.
А во вторых, если бы вам пришлось разово заплатить 50-100грн за подачу объявления. Вы бы считали что вас ,,постригли,,?
Даа уж(с)

Ну какой вброс, если кровными денежками заплачено 229 грн. за 3 объявления на несчастные 30 дней. Ну хоть бы на 90 дней - куда ни шло. А получается через 30 дней, если не сдастся/продастся - то снова плати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:30

  Vadim V написав:
  vladus17 написав:
Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше.
Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.

Ссылкой подтвердить можете?

Я его удалил. Что подтверждать, я для себя проверил, все работает как раньше. Если вам нужно подтверждения - зайдите на ОЛХ и создавайте, будет 100% инфа.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну какой вброс, если кровными денежками заплачено 229 грн. за 3 объявления на несчастные 30 дней. Ну хоть бы на 90 дней - куда ни шло. А получается через 30 дней, если не сдастся/продастся - то снова плати.
По завершению создания объявления мне предлагалось заказать пакет услуг на 3 и более объявлений в месяц, платный, просто нажимаете ,,не рекламировать,, и вуаля.
Так и раньше было.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:35

  vladus17 написав:
  Vadim V написав:
  vladus17 написав:
Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше.
Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.

Ссылкой подтвердить можете?

Я его удалил. Что подтверждать, я для себя проверил, все работает как раньше. Если вам нужно подтверждения - зайдите на ОЛХ и создавайте, будет 100% инфа.

Я все делал как обычно: создал объявление, кликнул "опубликовать" - ОЛХ меня автоматом отправил на покупку пакета, я отказался - объявление не опубликовалось. Т.е. без вариантов: хочешь опубликовать - плати. Потом ОЛХ еще предложил прорекламировать это объявление - от этого действительно можно было отказаться. Но не от пакета.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:39

  Vadim V написав:
  vladus17 написав:
Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше.
Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.

Ссылкой подтвердить можете?

В напоминалочке такая штучка высвечивается "Дней осталось до размещения ещё одного БЕСПЛАТНОГО объявления: 29 "
Зображення

такое доказательство сойдет?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:47

  vladus17 написав:
  Vadim V написав:
  vladus17 написав:
Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше.
Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.

Ссылкой подтвердить можете?

В напоминалочке такая штучка высвечивается "Дней осталось до размещения ещё одного БЕСПЛАТНОГО объявления: 29 "
Зображення

такое доказательство сойдет?

А где это можно посмотреть? Все перерыл - вот такую табличку не вижу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А где это можно посмотреть? Все перерыл - вот такую табличку не вижу.

Зображення
vladus17
 
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