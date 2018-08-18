Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Зайдите, попробуйте подать объявление в разделе "недвижимость".
Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше. Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.[/quote] У меня ничего не получалось, пока не заплатил. Это было мое первое объявление за последние 2 месяца.[/quote]
Ну не знаю, может это по Киеву так. Я пробное объявление не по Киеву создавал. Хотя я сомневаясь что в этом причина.
vladus17 написав: Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше. Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.
airmax78 написав:У меня ничего не получалось, пока не заплатил. Это было мое первое объявление за последние 2 месяца.
Для арендаторов жизнь - это боль. Их даже на ОЛХ стригут)))
Во первых это был вброс. А во вторых, если бы вам пришлось разово заплатить 50-100грн за подачу объявления. Вы бы считали что вас ,,постригли,,? Даа уж(с)
Ну какой вброс, если кровными денежками заплачено 229 грн. за 3 объявления на несчастные 30 дней. Ну хоть бы на 90 дней - куда ни шло. А получается через 30 дней, если не сдастся/продастся - то снова плати.
vladus17 написав: Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше. Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.
Ссылкой подтвердить можете?
Я его удалил. Что подтверждать, я для себя проверил, все работает как раньше. Если вам нужно подтверждения - зайдите на ОЛХ и создавайте, будет 100% инфа.
airmax78 написав:Ну какой вброс, если кровными денежками заплачено 229 грн. за 3 объявления на несчастные 30 дней. Ну хоть бы на 90 дней - куда ни шло. А получается через 30 дней, если не сдастся/продастся - то снова плати.
По завершению создания объявления мне предлагалось заказать пакет услуг на 3 и более объявлений в месяц, платный, просто нажимаете ,,не рекламировать,, и вуаля. Так и раньше было.
vladus17 написав: Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше. Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.
Ссылкой подтвердить можете?
Я его удалил. Что подтверждать, я для себя проверил, все работает как раньше. Если вам нужно подтверждения - зайдите на ОЛХ и создавайте, будет 100% инфа.
Я все делал как обычно: создал объявление, кликнул "опубликовать" - ОЛХ меня автоматом отправил на покупку пакета, я отказался - объявление не опубликовалось. Т.е. без вариантов: хочешь опубликовать - плати. Потом ОЛХ еще предложил прорекламировать это объявление - от этого действительно можно было отказаться. Но не от пакета.
vladus17 написав: Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше. Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.
Ссылкой подтвердить можете?
В напоминалочке такая штучка высвечивается "Дней осталось до размещения ещё одного БЕСПЛАТНОГО объявления: 29 "
vladus17 написав: Брэд полнейший. Все работает. Я только что создал объявление на ОЛХ, 1 объявление можно бесплатно по недвижемости, как и раньше. Зря 3 минуты своего времени потратил что бы проверить этот вброс.
Ссылкой подтвердить можете?
В напоминалочке такая штучка высвечивается "Дней осталось до размещения ещё одного БЕСПЛАТНОГО объявления: 29 "
такое доказательство сойдет?
А где это можно посмотреть? Все перерыл - вот такую табличку не вижу.