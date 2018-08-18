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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2448244924502451

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:02

  airmax78 написав:Я все делал как обычно: создал объявление, кликнул "опубликовать" - ОЛХ меня автоматом отправил на покупку пакета, я отказался - объявление не опубликовалось. Т.е. без вариантов: хочешь опубликовать - плати. Потом ОЛХ еще предложил прорекламировать это объявление - от этого действительно можно было отказаться. Но не от пакета.

Да я ещё в начале лета уже не мог разместить одно объявление в недвиге бесплатно.
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 30 лис, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:02

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:А вот квартира в Ирпене, как ремонт и цена?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3k ... 8;promoted

Все стремятся выехать из Украины, даже цыганские бароны.

Мансарда детектед
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На днях размещал в рубрике недвижимость на ОЛХ, бесплатно как всегда, но только одно объявление. Если его удалить и попробовать создать новое должно быть уже платно, так как одно в месяц уже было
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:35

  vladus17 написав:
  airmax78 написав:А где это можно посмотреть? Все перерыл - вот такую табличку не вижу.

Зображення

У меня вообще такой кнопки нет. Видимо искусственный интеллект ОЛХ держит меня за лоха. Каким-то образом узнал, что я арендую квартиру и меня можно разводить на деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:36

  airmax78 написав:Хорошо что хоть на счет дупы не спорите. Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.

вас тут уже куча народу мокала, за ту ахінею, що ви несете, ... дієсловте краще про модні мопи, живучи на зьомній хаті в бабушатніку, :mrgreen: бо, що є дійсно дупою Києва, ваша реальність дуже деформована :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://kiev.informator.ua/2019/11/30/v-kieve-na-rusanovke-vzorvali-i-ograbili-otdelenie-oshhadbanka-ulitsu-usypalo-dengami/
Вот інфа з валютний вєткі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:51

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Хорошо что хоть на счет дупы не спорите. Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.

вас тут уже куча народу мокала, за ту ахінею, що ви несете, ... дієсловте краще про модні мопи, живучи на зьомній хаті в бабушатніку, :mrgreen: бо, що є дійсно дупою Києва, ваша реальність дуже деформована :roll:

Не обижайтесь - надо называть вещи своими именами. Я живу в арендованном бабушатнике. Вы живете в дупе Киева. Не надо приукрашивать - надо быть честными с самими собой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:52

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Хорошо что хоть на счет дупы не спорите. Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.

вас тут уже куча народу мокала, за ту ахінею, що ви несете, ... дієсловте краще про модні мопи, живучи на зьомній хаті в бабушатніку, :mrgreen: бо, що є дійсно дупою Києва, ваша реальність дуже деформована :roll:

Аеромакс тролить Вас))) Живе він у власному комфортному новобуді, і працює ріелтором))) тут рекламує свій товар.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:21

  Frant написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Хорошо что хоть на счет дупы не спорите. Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.

вас тут уже куча народу мокала, за ту ахінею, що ви несете, ... дієсловте краще про модні мопи, живучи на зьомній хаті в бабушатніку, :mrgreen: бо, що є дійсно дупою Києва, ваша реальність дуже деформована :roll:

Аеромакс тролить Вас))) Живе він у власному комфортному новобуді, і працює ріелтором))) тут рекламує свій товар.

що оний товстий троль це видно, :roll: також в розказувані казок мастер, хоча тутешні ще намагалися йому діагнози ставити :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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