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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:02
airmax78 написав:
Я все делал как обычно: создал объявление, кликнул "опубликовать" - ОЛХ меня автоматом отправил на покупку пакета, я отказался - объявление не опубликовалось. Т.е. без вариантов: хочешь опубликовать - плати. Потом ОЛХ еще предложил прорекламировать это объявление - от этого действительно можно было отказаться. Но не от пакета.
Да я ещё в начале лета уже не мог разместить одно объявление в недвиге бесплатно.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Суб 30 лис, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:02
airmax78 написав:
Все стремятся выехать из Украины, даже цыганские бароны.
Мансарда детектед
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:15
На днях размещал в рубрике недвижимость на ОЛХ, бесплатно как всегда, но только одно объявление. Если его удалить и попробовать создать новое должно быть уже платно, так как одно в месяц уже было
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vst
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:35
У меня вообще такой кнопки нет. Видимо искусственный интеллект ОЛХ держит меня за лоха. Каким-то образом узнал, что я арендую квартиру и меня можно разводить на деньги.
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airmax78
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:36
airmax78 написав:Хорошо что хоть на счет дупы не спорите.
Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.
вас тут уже куча народу мокала, за ту ахінею, що ви несете, ... дієсловте краще про модні мопи, живучи на зьомній хаті в бабушатніку,
бо, що є дійсно дупою Києва, ваша реальність дуже деформована
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:40
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:51
TylerTruman_ написав: airmax78 написав:Хорошо что хоть на счет дупы не спорите.
Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.
вас тут уже куча народу мокала, за ту ахінею, що ви несете, ... дієсловте краще про модні мопи, живучи на зьомній хаті в бабушатніку,
бо, що є дійсно дупою Києва, ваша реальність дуже деформована
Не обижайтесь - надо называть вещи своими именами. Я живу в арендованном бабушатнике. Вы живете в дупе Киева. Не надо приукрашивать - надо быть честными с самими собой.
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airmax78
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:52
TylerTruman_ написав: airmax78 написав:Хорошо что хоть на счет дупы не спорите.
Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.
вас тут уже куча народу мокала, за ту ахінею, що ви несете, ... дієсловте краще про модні мопи, живучи на зьомній хаті в бабушатніку,
бо, що є дійсно дупою Києва, ваша реальність дуже деформована
Аеромакс тролить Вас))) Живе він у власному комфортному новобуді, і працює ріелтором))) тут рекламує свій товар.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 30 лис, 2019 21:21
Frant написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:Хорошо что хоть на счет дупы не спорите.
Хотя как может быть дупа - лучшим районом для жизни - не понимаю, но ОК, главное чтобы нравилось.
вас тут уже куча народу мокала, за ту ахінею, що ви несете, ... дієсловте краще про модні мопи, живучи на зьомній хаті в бабушатніку,
бо, що є дійсно дупою Києва, ваша реальність дуже деформована
Аеромакс тролить Вас))) Живе він у власному комфортному новобуді, і працює ріелтором))) тут рекламує свій товар.
що оний товстий троль це видно,
також в розказувані казок мастер, хоча тутешні ще намагалися йому діагнози ставити
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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