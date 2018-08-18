походу пытался нагадить как обычно, не получилось...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2019 21:33
походу пытался нагадить как обычно, не получилось...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:10
Vlad442
ЖК Еврика 1 ком - 299 оголошень
Живите своим умом!
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрите, очередные лендлорды.
Как человек попадает на должностя, сразу появляются квартиры. И кеш конечно.
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Максик, а что врачи в Андроцентре хорошие? Помогли тебе? Работает пиписка?
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:30
investorkiev
дом в Испании стоимостью около 150 тыс. евро
ДОМ за 150 тыс евро))))) Это 135 линия от моря наверно ))
Живите своим умом!
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:36
500куе наликом дома...
"мы уже идем к вам"... декларации это отличная веСЧь для тех кто в теме...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:36
Если вы внимательно читали, я писал, что трудно вычислить квартиры в сданных домах. По ссылке 297 объявлений это переуступка в недостроях или фейки от агенств. 2 объявления это агентства рекламируют одну и ту же квартиру, однушка за 67-70, которая была на олхе, а сейчас исчезла - очевидно, что продана.
Сдано 1250 квартир год назад. В данный момент в продаже ни одной однушки. Ни одной двушки, несколько трешек по космическим ценам.
Теория Трибеки подтверждена.
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:40
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:46
Vlad442
тридцатое объявление из 299
Влад, я не поверю что из 299 не наберется 10-20 квартир в сданных домах.
Я уверен что 5-10% из 299 объявлений реальные. А это 15-30 квартир.
Вы же не будете мне доказывать что промониторили все объявления ?
Я согласен что там есть фейки и повторяющиеся объявления. Но штук 15 думаю будет настоящих.
Живите своим умом!
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:47
Воротилы недвижимости обсуждают на трех страницах стоимость объявлений.
Интересно что дальше. Перед покупкой/продажей объекта будут писать как дешевле добраться до объекта .
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