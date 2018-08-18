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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2450245124522453>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:33

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:На домике везде можно отвечать, а на форуме укрбуда.
Информация
Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме.

Вы же не инвестор, что вы там делаете?

походу пытался нагадить как обычно, не получилось...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:10

Vlad442

https://flatfy.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-% ... oomCount=1

ЖК Еврика 1 ком - 299 оголошень
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://vesti.ua/strana/359381-deklarat ... ovanij-smi


Смотрите, очередные лендлорды.

Как человек попадает на должностя, сразу появляются квартиры. И кеш конечно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максик, а что врачи в Андроцентре хорошие? Помогли тебе? Работает пиписка?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:30

investorkiev
дом в Испании стоимостью около 150 тыс. евро

ДОМ за 150 тыс евро))))) Это 135 линия от моря наверно ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:36

  investorkiev написав:https://vesti.ua/strana/359381-deklaratsii-semejnoj-pary-evhenija-i-julii-metsher-upravljajushchikh-hosbankami-mohut-stat-temoj-budushchikh-rassledovanij-smi


Смотрите, очередные лендлорды.

Как человек попадает на должностя, сразу появляются квартиры. И кеш конечно.

500куе наликом дома...
"мы уже идем к вам"... декларации это отличная веСЧь для тех кто в теме... 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:36

  zzzzzz написав:Vlad442

https://flatfy.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-% ... oomCount=1

ЖК Еврика 1 ком - 299 оголошень

Если вы внимательно читали, я писал, что трудно вычислить квартиры в сданных домах. По ссылке 297 объявлений это переуступка в недостроях или фейки от агенств. 2 объявления это агентства рекламируют одну и ту же квартиру, однушка за 67-70, которая была на олхе, а сейчас исчезла - очевидно, что продана.
Сдано 1250 квартир год назад. В данный момент в продаже ни одной однушки. Ни одной двушки, несколько трешек по космическим ценам.
Теория Трибеки подтверждена.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:40

  Оранжевый-хит сезона написав:Максик, а что врачи в Андроцентре хорошие? Помогли тебе? Работает пиписка?

Не очень. Обещали что будет работать, но хожу к ним уже 4-й год и все никак. Порекомендуйте какое-то народное средство - у вас же с этим проблем нет, как я понимаю.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:46

Vlad442

тридцатое объявление из 299
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

Влад, я не поверю что из 299 не наберется 10-20 квартир в сданных домах.
Я уверен что 5-10% из 299 объявлений реальные. А это 15-30 квартир.


Вы же не будете мне доказывать что промониторили все объявления ?
Я согласен что там есть фейки и повторяющиеся объявления. Но штук 15 думаю будет настоящих.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:47

Воротилы недвижимости обсуждают на трех страницах стоимость объявлений.
Интересно что дальше. Перед покупкой/продажей объекта будут писать как дешевле добраться до объекта :P .
Бывалый
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