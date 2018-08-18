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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:49

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Максик, а что врачи в Андроцентре хорошие? Помогли тебе? Работает пиписка?

Не очень. Обещали что будет работать, но хожу к ним уже 4-й год и все никак. Порекомендуйте какое-то народное средство - у вас же с этим проблем нет, как я понимаю.

del
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 30 лис, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:51

  Бывалый написав:Воротилы недвижимости обсуждают на трех страницах стоимость объявлений.
Интересно что дальше. Перед покупкой/продажей объекта будут писать как дешевле добраться до объекта :P .

думаю что Бывалому хорошая доза галоперидончика не помешает :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:52

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Максик, а что врачи в Андроцентре хорошие? Помогли тебе? Работает пиписка?

Не очень. Обещали что будет работать, но хожу к ним уже 4-й год и все никак. Порекомендуйте какое-то народное средство - у вас же с этим проблем нет, как я понимаю.

del
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 30 лис, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:59

  Бывалый написав:Воротилы недвижимости обсуждают на трех страницах стоимость объявлений.
Интересно что дальше. Перед покупкой/продажей объекта будут писать как дешевле добраться до объекта :P .

Копейка рубль бережет. Тем более что у ОЛХ это уже совсем не копейки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:03

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:Я все делал как обычно: создал объявление, кликнул "опубликовать" - ОЛХ меня автоматом отправил на покупку пакета, я отказался - объявление не опубликовалось. Т.е. без вариантов: хочешь опубликовать - плати. Потом ОЛХ еще предложил прорекламировать это объявление - от этого действительно можно было отказаться. Но не от пакета.

Да я ещё в начале лета уже не мог разместить одно объявление в недвиге бесплатно.

А что мешает с другого айпишника и другой сим-карты кинуть объяву? Как они вычислят, что это вы?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:05

Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.

Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:А что мешает с другого айпишника и другой сим-карты кинуть объяву? Как они вычислят, что это вы?

а как вас на форуме укрбуда вычисляют?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:48

  zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.

Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.


приведите пример, вы же на финансовом форуме, а тут публика ушлая )))
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:54

  zzzzzz написав:Vlad442

тридцатое объявление из 299
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

Влад, я не поверю что из 299 не наберется 10-20 квартир в сданных домах.
Я уверен что 5-10% из 299 объявлений реальные. А это 15-30 квартир.


Вы же не будете мне доказывать что промониторили все объявления ?
Я согласен что там есть фейки и повторяющиеся объявления. Но штук 15 думаю будет настоящих.



НЕТУ!!!!
Посмотрите другие комплексы. Посмотрите Варшавский. НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОДНУХ С РЕМОНТАМИ. В Эврике вот вам говорят что нету. Буквально 1-2-3 квартиры и по космическим ценам, и их выкупают.

И смотрите на ОЛХ, на первоисточнике, а не на агрегаторах типа ЛУНа - там черте-че может висеть месяцами.


Поймите, вы сейчас слышите шум от запустившихся реактивных двигателей.

Попробуйте сейчас купить что-то по ценам 6-тимесячной давности, я уже не говорю о ценах 2018.

Вверх поперло все. Даже убитые хрущи. Особенно сильно поперли цены в свежих новостроях.

Слабо пошли цены на комфорт/бизнес-, но тоже растут (слабо - потому что в стране нет среднего класса).
На эконом возле метро они походу уже оторвались от земли.

зед, вы что, сидите на зеленой катлете? так и не забетонировались?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
Оранжевый-хит сезона
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