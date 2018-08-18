Додано: Суб 30 лис, 2019 23:54

zzzzzz написав: Vlad442



тридцатое объявление из 299

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2



Влад, я не поверю что из 299 не наберется 10-20 квартир в сданных домах.

Я уверен что 5-10% из 299 объявлений реальные. А это 15-30 квартир.





Вы же не будете мне доказывать что промониторили все объявления ?

Я согласен что там есть фейки и повторяющиеся объявления. Но штук 15 думаю будет настоящих. тридцатое объявление из 299Влад, я не поверю что из 299 не наберется 10-20 квартир в сданных домах.Я уверен что 5-10% из 299 объявлений реальные. А это 15-30 квартир.Вы же не будете мне доказывать что промониторили все объявления ?Я согласен что там есть фейки и повторяющиеся объявления. Но штук 15 думаю будет настоящих.

НЕТУ!!!!Посмотрите другие комплексы. Посмотрите Варшавский. НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОДНУХ С РЕМОНТАМИ. В Эврике вот вам говорят что нету. Буквально 1-2-3 квартиры и по космическим ценам, и их выкупают.И смотрите на ОЛХ, на первоисточнике, а не на агрегаторах типа ЛУНа - там черте-че может висеть месяцами.Поймите, вы сейчас слышите шум от запустившихся реактивных двигателей.Попробуйте сейчас купить что-то по ценам 6-тимесячной давности, я уже не говорю о ценах 2018.Вверх поперло все. Даже убитые хрущи. Особенно сильно поперли цены в свежих новостроях.Слабо пошли цены на комфорт/бизнес-, но тоже растут (слабо - потому что в стране нет среднего класса).На эконом возле метро они походу уже оторвались от земли.зед, вы что, сидите на зеленой катлете? так и не забетонировались?