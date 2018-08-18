del
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:49
del
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 30 лис, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:51
думаю что Бывалому хорошая доза галоперидончика не помешает
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:52
del
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 30 лис, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:59
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:03
А что мешает с другого айпишника и другой сим-карты кинуть объяву? Как они вычислят, что это вы?
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:05
Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
Живите своим умом!
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а как вас на форуме укрбуда вычисляют?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:48
приведите пример, вы же на финансовом форуме, а тут публика ушлая )))
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:54
НЕТУ!!!!
Посмотрите другие комплексы. Посмотрите Варшавский. НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОДНУХ С РЕМОНТАМИ. В Эврике вот вам говорят что нету. Буквально 1-2-3 квартиры и по космическим ценам, и их выкупают.
И смотрите на ОЛХ, на первоисточнике, а не на агрегаторах типа ЛУНа - там черте-че может висеть месяцами.
Поймите, вы сейчас слышите шум от запустившихся реактивных двигателей.
Попробуйте сейчас купить что-то по ценам 6-тимесячной давности, я уже не говорю о ценах 2018.
Вверх поперло все. Даже убитые хрущи. Особенно сильно поперли цены в свежих новостроях.
Слабо пошли цены на комфорт/бизнес-, но тоже растут (слабо - потому что в стране нет среднего класса).
На эконом возле метро они походу уже оторвались от земли.
зед, вы что, сидите на зеленой катлете? так и не забетонировались?
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
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