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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2451245224532454

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:06

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?

Берите кредит. Когда вакханалия с ОВГЗ закончится и курс попрет в горы, отдадите с годовой аренды.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?

нужно брать кредит - если его дают. Так убираешь риски недостроя.
Из рискованной авантюры достроят/недостроят, твой гешефт превращается в прогнозируемое рутинное мероприятие: 25 числа каждого месяца забрал денежку у арендатора и до 30 числа этого же месяца занес ее в банк. Все.

Жаль мне кредит не светит (((
investorkiev
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Повідомлень: 1398
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:16

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?

нужно брать кредит - если его дают. Так убираешь риски недостроя.
Из рискованной авантюры достроят/недостроят, твой гешефт превращается в прогнозируемое рутинное мероприятие: 25 числа каждого месяца забрал денежку у арендатора и до 30 числа этого же месяца занес ее в банк. Все.

Жаль мне кредит не светит (((

я сейчас "на подсосе" вложился в новострои... летом сдадут, буду ремонты делать
но вообще смотрю темп всех строек очень упал
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлень: 20529
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 510 раз.
 
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  #<1 ... 2451245224532454
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