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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2019 00:06
Оранжевый-хит сезона написав:
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
Берите кредит. Когда вакханалия с ОВГЗ закончится и курс попрет в горы, отдадите с годовой аренды.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:10
Оранжевый-хит сезона написав:
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
нужно брать кредит - если его дают. Так убираешь риски недостроя.
Из рискованной авантюры достроят/недостроят, твой гешефт превращается в прогнозируемое рутинное мероприятие: 25 числа каждого месяца забрал денежку у арендатора и до 30 числа этого же месяца занес ее в банк. Все.
Жаль мне кредит не светит (((
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investorkiev
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:16
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
нужно брать кредит - если его дают. Так убираешь риски недостроя.
Из рискованной авантюры достроят/недостроят, твой гешефт превращается в прогнозируемое рутинное мероприятие: 25 числа каждого месяца забрал денежку у арендатора и до 30 числа этого же месяца занес ее в банк. Все.
Жаль мне кредит не светит (((
я сейчас "на подсосе" вложился в новострои... летом сдадут, буду ремонты делать
но вообще смотрю темп всех строек очень упал
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:19
Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
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Оранжевый-хит сезона
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