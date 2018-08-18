Додано: Нед 01 гру, 2019 00:29

Оранжевый-хит сезона написав: Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят. Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.

Стоят? О чем ты говоришь. Повыгребали все однухи.Зашел в ОП Варшавский+. Спрашиваю: почему нет покупателей? А она мне говорит: потому что мы уже все продали. Ждите когда следущий дом выйдет в продажу. Ни одной однухи в продаже нету.Кстати, Варшавский уже очень здорово обжился. Людей на улице пока немного (а может изза погоды), но все очень симпатично - дорожки, велодорожки, зеленые зоны. Открылось уже много кафе и магазинов, дила/синево/нп и прочая инфраструктура. Очень достойно. В 2017 люди брали полноценные однухи 40-43 метра по 25куе, аж не верится.