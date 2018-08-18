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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2019 00:06
Оранжевый-хит сезона написав:
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
Берите кредит. Когда вакханалия с ОВГЗ закончится и курс попрет в горы, отдадите с годовой аренды.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:10
Оранжевый-хит сезона написав:
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
нужно брать кредит - если его дают. Так убираешь риски недостроя.
Из рискованной авантюры достроят/недостроят, твой гешефт превращается в прогнозируемое рутинное мероприятие: 25 числа каждого месяца забрал денежку у арендатора и до 30 числа этого же месяца занес ее в банк. Все.
Жаль мне кредит не светит (((
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investorkiev
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:16
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
нужно брать кредит - если его дают. Так убираешь риски недостроя.
Из рискованной авантюры достроят/недостроят, твой гешефт превращается в прогнозируемое рутинное мероприятие: 25 числа каждого месяца забрал денежку у арендатора и до 30 числа этого же месяца занес ее в банк. Все.
Жаль мне кредит не светит (((
я сейчас "на подсосе" вложился в новострои... летом сдадут, буду ремонты делать
но вообще смотрю темп всех строек очень упал
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:19
Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:29
Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
Стоят? О чем ты говоришь. Повыгребали все однухи.
Зашел в ОП Варшавский+. Спрашиваю: почему нет покупателей? А она мне говорит: потому что мы уже все продали. Ждите когда следущий дом выйдет в продажу. Ни одной однухи в продаже нету.
Кстати, Варшавский уже очень здорово обжился. Людей на улице пока немного (а может изза погоды), но все очень симпатично - дорожки, велодорожки, зеленые зоны. Открылось уже много кафе и магазинов, дила/синево/нп и прочая инфраструктура. Очень достойно. В 2017 люди брали полноценные однухи 40-43 метра по 25куе, аж не верится.
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investorkiev
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:33
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
Стоят? О чем ты говоришь. Повыгребали все однухи.
Зашел в ОП Варшавский+. Спрашиваю: почему нет покупателей? А она мне говорит: потому что мы уже все продали. Ждите когда следущий дом выйдет в продажу. Ни одной однухи в продаже нету.
Кстати, Варшавский уже очень здорово обжился. Людей на улице пока немного (а может изза погоды), но все очень симпатично - дорожки, велодорожки, зеленые зоны. Открылось уже много кафе и магазинов, дила/синево/нп и прочая инфраструктура. Очень достойно. В 2017 люди брали полноценные однухи 40-43 метра по 25куе, аж не верится.
ну не знаю, начался декабрь, в конце декабря будет видно
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:49
Стоят продажи у тех, кто слабо строит.
У тех же, кто строит по срокам, выгребают все моментально.
От безнадеги народ ломанулся на вторичку.
Космонавт Аирмакс, задраивайте шлюз!
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investorkiev
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Додано: Нед 01 гру, 2019 01:03
Gastarbaiter написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
Берите кредит. Когда вакханалия с ОВГЗ закончится и курс попрет в горы, отдадите с годовой аренды.
100млрд. Это копейки. Курс в самом худщем случае на 20% девальвирует
Какой смысла платить кредит под 20%-25%? Скунс уже поставил 24%
Примат лично мне давал на 16.9%
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Додано: Нед 01 гру, 2019 01:05
investorkiev написав:
Стоят продажи у тех, кто слабо строит.
У тех же, кто строит по срокам, выгребают все моментально.
Кто строит так?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Додано: Нед 01 гру, 2019 01:16
Оранжевый-хит сезона написав:
Народ, что вы думаете о покупке квартиры в кредит под аренду как альтернативе вклаывания в недострой.
Дано:есть 35 000 долларов за которые можно взять условный Медовый, дождаться сдачи (2 года например), вложить в ремонт и мебель 10 000 и сдавать за 400 у.е.
или взять готовую за 65+оформление итого 70000 вложив тех же 35000 и кредит на вторые 35000 т.е. 50/50 и сдавать сразу за 400 у.е.
что выгоднее?
Какая цель? 5-8% годовых в гривне?
Это Вам принесет с 5-8% годовых в гривне в период 10лет с учетом амортизации ремонта. Без учета удорожания квартиры, которая, может быть с помощью инфляционных скачков в развивающихся экономик. Можно понять чтобы купить в центре и продать подороже, а что даст сдача?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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