RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2452245324542455

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 01:20

  zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.

Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.


Есть свечки запалить по 40 этажей и еще кучу домов еще, и квартир около 5к на сдачи, где официально купили всего "пару штук" с 2012 года по сравнению с заявленным количеством ввода в эксплуатацию. Как тогда быть? :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 01 гру, 2019 01:23, всього редагувалось 2 разів.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 22.12.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 01:20

  investorkiev написав:Стоят продажи у тех, кто слабо строит.

У тех же, кто строит по срокам, выгребают все моментально.

От безнадеги народ ломанулся на вторичку.

Космонавт Аирмакс, задраивайте шлюз!

Мне снова надо выйти. У меня ж проблемы - Уну знает. Или делать в этот раз в скафандр?
airmax78
 
Повідомлень: 32734
З нами з: 25.10.12
Подякував: 834 раз.
Подякували: 3775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 01:46

  zzzzzz написав:Vlad442

тридцатое объявление из 299
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

Влад, я не поверю что из 299 не наберется 10-20 квартир в сданных домах.
Я уверен что 5-10% из 299 объявлений реальные. А это 15-30 квартир.


Вы же не будете мне доказывать что промониторили все объявления ?
Я согласен что там есть фейки и повторяющиеся объявления. Но штук 15 думаю будет настоящих.

Это студия 32 метра метра без ремонта по цене 1400 за метр.
Я ее пропустил, потому что ставил на олх фильтр по цене от 50 тыс - все, что дешевле за полноценную однушку, это фейки.
Там много настоящих объявлений, но это квартиры в недостроях. В сданных домах ни одной полноценной однушки или двушки.

Эта студия, кстати, если она есть в реальности, очень не плохой вариант. В ремонт и технику вполне можно вложиться до 4000. Сдастся быстро минимум за 9500. От 9,5% годовых.
Vlad442
 
Повідомлень: 5807
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2452245324542455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1726, 1727, 1728
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17279 2726819
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 21:53
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
456 186235
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 20:17
v0f41k
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (216)
01.12.2019 01:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.