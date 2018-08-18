Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
Есть свечки запалить по 40 этажей и еще кучу домов еще, и квартир около 5к на сдачи, где официально купили всего "пару штук" с 2012 года по сравнению с заявленным количеством ввода в эксплуатацию. Как тогда быть?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 01 гру, 2019 01:23, всього редагувалось 2 разів.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html
Влад, я не поверю что из 299 не наберется 10-20 квартир в сданных домах. Я уверен что 5-10% из 299 объявлений реальные. А это 15-30 квартир.
Вы же не будете мне доказывать что промониторили все объявления ? Я согласен что там есть фейки и повторяющиеся объявления. Но штук 15 думаю будет настоящих.
Это студия 32 метра метра без ремонта по цене 1400 за метр. Я ее пропустил, потому что ставил на олх фильтр по цене от 50 тыс - все, что дешевле за полноценную однушку, это фейки. Там много настоящих объявлений, но это квартиры в недостроях. В сданных домах ни одной полноценной однушки или двушки.
Эта студия, кстати, если она есть в реальности, очень не плохой вариант. В ремонт и технику вполне можно вложиться до 4000. Сдастся быстро минимум за 9500. От 9,5% годовых.