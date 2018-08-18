investorkiev написав:zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
приведите пример, вы же на финансовом форуме, а тут публика ушлая )))
Не смішіть)))
Публіка тут - убога, зазвичай.
Ікономісти, ріелтори, бухгалтерші , кіномеханіки та інші шпеціалісти автосервісу і кооперативного руху. Бувші шкільні "трієшники", випускники другорозрядних ВУЗів.