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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 01 гру, 2019 05:54
investorkiev написав: zzzzzz написав:
Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
приведите пример, вы же на финансовом форуме, а тут публика ушлая )))
Не смішіть)))
Публіка тут - убога, зазвичай.
Ікономісти, ріелтори, бухгалтерші , кіномеханіки та інші шпеціалісти автосервісу і кооперативного руху. Бувші шкільні "трієшники", випускники другорозрядних ВУЗів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 01 гру, 2019 07:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
А чего непонятного? Стандартная ситуация как и во всех странах. Милениалы
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