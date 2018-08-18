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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2453245424552456>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 07:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.

А чего непонятного? Стандартная ситуация как и во всех странах. Милениалы
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.


Зашкаливает первичная регистрация импортных б/у автомобилей. Продажа новых авто растет.
Укрепление курс с начала года на 15% этому способствует. Но тут надо разбираться с средней стоимостью этих авто. Я ранее уже приводил статистику. Средняя таможенная цена автохлама 4025 долларов, средняя таможенная цена нового авто 17 куе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:43

  airmax78 написав:И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.

как и практически везде. почему не продаете?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:48

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.

как и практически везде. почему не продаете?

Почему не продаю? Продаю. Я ведь ОЛХ за 3 объявления заплатил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:52

  zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.

Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.

Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:54

  tobias написав:
  zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.

Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.

Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.

Хапуги и дармоеды!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:59

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:А вот квартира в Ирпене, как ремонт и цена?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3k ... 8;promoted

Все стремятся выехать из Украины, даже цыганские бароны.

Мансарда детектед

Може на Київ замахались в пробках стояти. Повернулись на квартиру в Києві :wink:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:00

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.

как и практически везде. почему не продаете?

Почему не продаю? Продаю. Я ведь ОЛХ за 3 объявления заплатил.

1. сдам в аренду
2. продам
3. куплю :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:00

  tobias написав:
  zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.

Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.

Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.


куда вложились и что продали по под 30% прибыли? :wink:
proftpd66
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