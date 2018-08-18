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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2019 07:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
А чего непонятного? Стандартная ситуация как и во всех странах. Милениалы
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Додано: Нед 01 гру, 2019 10:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
Зашкаливает первичная регистрация импортных б/у автомобилей. Продажа новых авто растет.
Укрепление курс с начала года на 15% этому способствует. Но тут надо разбираться с средней стоимостью этих авто. Я ранее уже приводил статистику. Средняя таможенная цена автохлама 4025 долларов, средняя таможенная цена нового авто 17 куе.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 01 гру, 2019 15:50
И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.
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airmax78
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:43
airmax78 написав:
И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.
как и практически везде. почему не продаете?
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investorkiev
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:48
investorkiev написав: airmax78 написав:
И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.
как и практически везде. почему не продаете?
Почему не продаю? Продаю. Я ведь ОЛХ за 3 объявления заплатил.
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airmax78
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:52
zzzzzz написав:
Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:54
tobias написав: zzzzzz написав:
Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.
Хапуги и дармоеды!
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:59
flyman написав: airmax78 написав:
Все стремятся выехать из Украины, даже цыганские бароны.
Мансарда детектед
Може на Київ замахались в пробках стояти. Повернулись на квартиру в Києві
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Додано: Нед 01 гру, 2019 17:00
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.
как и практически везде. почему не продаете?
Почему не продаю? Продаю. Я ведь ОЛХ за 3 объявления заплати
л.
1. сдам в аренду
2. продам
3. куплю
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 01 гру, 2019 17:00
tobias написав: zzzzzz написав:
Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.
куда вложились и что продали по под 30% прибыли?
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