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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 01 гру, 2019 17:01
airmax78 написав: tobias написав: zzzzzz написав:
Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.
Хапуги и дармоеды!
Это если очень повезёт "хапануть". А 30% говорит о высокой рискованности данного вида "дармоедства".
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Додано: Нед 01 гру, 2019 17:04
Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.
На авто можна за добу бути в ЄС. А тут росіяни з білорусами з півночі махають искандерами
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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