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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2453245424552456

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:01

  airmax78 написав:
  tobias написав:
  zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.

Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.

Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.

Хапуги и дармоеды!
Это если очень повезёт "хапануть". А 30% говорит о высокой рискованности данного вида "дармоедства".
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:04

  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.

На авто можна за добу бути в ЄС. А тут росіяни з білорусами з півночі махають искандерами :mrgreen:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:09

  proftpd66 написав:куда вложились и что продали по под 30% прибыли? :wink:

Поки що думаю про Медовий, Урлівський-2. До 15% річних.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:24

  tobias написав:
  proftpd66 написав:куда вложились и что продали по под 30% прибыли? :wink:

Поки що думаю про Медовий, Урлівський-2. До 15% річних.


ОВГЗ ранее в гривне, сейчас депо и контрабас - 13%+. Если презервативы возить из Китая и продавать, будет около 15% (7%-21% в USD). Смысл рисковать бетоном, из-за коррупционера типо кличкастого. Или беня прийдет и будут делить Ваш бетон.

+ ликвидность, бетон разве что на 20-30 лет минимум. презервативы можно продать оптовикам за 30минут, они сами приедут и вывезут. А недига - она не двигается никуда.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:43

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:И все-таки ОЛХ есть за что платить. Место сдалось за 1 день. Добавил 50% к арендной плате предыдущего арендатора. Но все равно ни о чем. В Одессе паркоместа не очень выгодно сдавать.

как и практически везде. почему не продаете?

Почему не продаю? Продаю. Я ведь ОЛХ за 3 объявления заплатил.


не понял - так вы наплевав на договор с арендатором и его долгосрочные планы в случае продажи паркинга просто выставите его на мороз? да вы мизантроп, прожженый лендлорд.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:58

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:как и практически везде. почему не продаете?

Почему не продаю? Продаю. Я ведь ОЛХ за 3 объявления заплатил.


не понял - так вы наплевав на договор с арендатором и его долгосрочные планы в случае продажи паркинга просто выставите его на мороз? да вы мизантроп, прожженый лендлорд.

Именно с машиноместом так можно поступать. Лишится арендатор этого маленького удобства - ничего страшного не произойдет. Маленькие дети не окажутся под мостом.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А proftpd66 - это Икарус-Эгоист? Или я ошибаюсь? И если ошибаюсь - куда делся Икарус?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:08

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:не понял - так вы наплевав на договор с арендатором и его долгосрочные планы в случае продажи паркинга просто выставите его на мороз? да вы мизантроп, прожженый лендлорд.

Именно с машиноместом так можно поступать. Лишится арендатор этого маленького удобства - ничего страшного не произойдет. Маленькие дети не окажутся под мостом.

ничего подобного. а как же купеческое слово? или живем по правилам и уважаем права арендаторов, или нет.
по вашей логике пока он на работе, можно и машину на этом месте свою запарковать на пару часиков. А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:19

  investorkiev написав: А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет?

И содержимое холодильника продегустировать.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:23

В Києві 1к в Святошинському районі $20-25к, Коростень 150 км від Києва такі само квартири $4-8 тисяч. Київ переоцінений.
Вартість життя в Коростені не набагато нижча ніж у спальниках Києва.
В Житомирі 3к $12-120 тис.!
Якість життя Житомира порівнянна з Києвом. Але громадський транспорт суттєво гірший, аеропорт далеко.
З аеропортом є можливо перспективи


13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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