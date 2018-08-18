Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Если взять любой условный дом. То после сдачи его в эксплуатацию начинается активная продажа квартир спекулями, конечным покупателям. Через год-два после сдачи остаток квартир минимальный. Далее он медленно начинает рости. И к 5 году выходит на первый пик.
Желание купить квартиру в свежем доме которому через 1-2 года связано с отсутствием предложения. Т.к. спекули уже продались, а первая волна жильцов только заселилась.
Не спекулянти, а інвестори, які отримують стабільні 30% за два роки.
Хапуги и дармоеды!
Это если очень повезёт "хапануть". А 30% говорит о высокой рискованности данного вида "дармоедства".
proftpd66 написав:куда вложились и что продали по под 30% прибыли?
Поки що думаю про Медовий, Урлівський-2. До 15% річних.
ОВГЗ ранее в гривне, сейчас депо и контрабас - 13%+. Если презервативы возить из Китая и продавать, будет около 15% (7%-21% в USD). Смысл рисковать бетоном, из-за коррупционера типо кличкастого. Или беня прийдет и будут делить Ваш бетон.
+ ликвидность, бетон разве что на 20-30 лет минимум. презервативы можно продать оптовикам за 30минут, они сами приедут и вывезут. А недига - она не двигается никуда.
investorkiev написав:не понял - так вы наплевав на договор с арендатором и его долгосрочные планы в случае продажи паркинга просто выставите его на мороз? да вы мизантроп, прожженый лендлорд.
Именно с машиноместом так можно поступать. Лишится арендатор этого маленького удобства - ничего страшного не произойдет. Маленькие дети не окажутся под мостом.
ничего подобного. а как же купеческое слово? или живем по правилам и уважаем права арендаторов, или нет. по вашей логике пока он на работе, можно и машину на этом месте свою запарковать на пару часиков. А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет?
В Києві 1к в Святошинському районі $20-25к, Коростень 150 км від Києва такі само квартири $4-8 тисяч. Київ переоцінений. Вартість життя в Коростені не набагато нижча ніж у спальниках Києва. В Житомирі 3к $12-120 тис.! Якість життя Житомира порівнянна з Києвом. Але громадський транспорт суттєво гірший, аеропорт далеко. З аеропортом є можливо перспективи
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