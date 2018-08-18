Додано: Нед 01 гру, 2019 18:58

UA написав: investorkiev написав: А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет? А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет?

И содержимое холодильника продегустировать. И содержимое холодильника продегустировать.

Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей.А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.