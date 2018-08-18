Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А proftpd66 - это Икарус-Эгоист? Или я ошибаюсь? И если ошибаюсь - куда делся Икарус?
Икарус/Эгоист походу уже в Маями курит тему 5.10, что ему на этом форуме делать... ...а тут появился любитель расширять сознание и горизонты с помощью колес, тема про презервативы кстати зачетная учитывая аву фигуранта...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
investorkiev написав: А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет?
И содержимое холодильника продегустировать.
Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей. А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.
airmax78 написав:А proftpd66 - это Икарус-Эгоист? Или я ошибаюсь? И если ошибаюсь - куда делся Икарус?
Икарус/Эгоист походу уже в Маями курит тему 5.10, что ему на этом форуме делать... ...а тут появился любитель расширять сознание и горизонты с помощью колес, тема про презервативы кстати зачетная учитывая аву фигуранта...
Идеи Профита66 с контрабандой, как с надежным и стабильным источником дохода, сравнимым со сдачей в аренду квартир и депозитами меня и самого вдохновляют. Если ставки по депозитам еще упадут - займусь контрабандой.
investorkiev написав: А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет?
И содержимое холодильника продегустировать.
Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей. А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.
это в Голосухе что-ли?? Вы свою историю сдачи в аренду рассказываете? помню вы еще говорили что арендаторы зубами вцепились в квартиру... да и ремонт помню был располагающий - без мебели, все в плитке, чтобы кровь удобно отмывать.... ужос
понимаю почему Голосуха нанесла вам столь глубокую психологическую травму... не вините себя, Макс, помните основное правило: арендодатель никогда ни в чем не виноват.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 01 гру, 2019 19:07, всього редагувалось 2 разів.
tobias написав:В Києві 1к в Святошинському районі $20-25к, Коростень 150 км від Києва такі само квартири $4-8 тисяч. Київ переоцінений. Вартість життя в Коростені не набагато нижча ніж у спальниках Києва. В Житомирі 3к $12-20 тис.! Якість життя Житомира порівнянна з Києвом. Але громадський транспорт суттєво гірший.
В Киеве напротив мусоросжигательного завода и станции аэрации, которая чистит стоки стоит ЖК на уд. Армянкой 6. Там стоят часто кадилаки и супер классы . Про е и Тесла вообще не говорю. Большой все таки в Киеве . Даже проститутки меня возят на Убере на своей личной новой машине .
С другой стороны идёт глобализация , новые прфесии в ИТ , где нет привязки к региону. Можно взять евробляху или электро и жить в пригороде. В 2000х ещё не было такой глобализации .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 01 гру, 2019 19:09, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:А proftpd66 - это Икарус-Эгоист? Или я ошибаюсь? И если ошибаюсь - куда делся Икарус?
Икарус/Эгоист походу уже в Маями курит тему 5.10, что ему на этом форуме делать... ...а тут появился любитель расширять сознание и горизонты с помощью колес, тема про презервативы кстати зачетная учитывая аву фигуранта...
Я написал то что сказал Эрик Найман. Я даже ничего не добавлял нового, кроме того что он уже сказал
tobias написав:В Києві 1к в Святошинському районі $20-25к, Коростень 150 км від Києва такі само квартири $4-8 тисяч. Київ переоцінений. Вартість життя в Коростені не набагато нижча ніж у спальниках Києва. В Житомирі 3к $12-20 тис.! Якість життя Житомира порівнянна з Києвом. Але громадський транспорт суттєво гірший.
Коростень 8-10к долларов за однуху. Киев 35-40К $ за аналогичную. Соотношение где то 1к4. А так все верно. Напомните какая средняя ЗП в Коростене?
airmax78 написав:Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей. А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.
это в Голосухе что-ли?? Вы свою историю сдачи в аренду рассказываете? помню вы еще говорили что арендаторы зубами вцепились в квартиру... да и ремонт помню был располагающий - без мебели, все в плитке, чтобы кровь удобно отмывать.... ужос
понимаю почему Голосуха нанесла вам столь глубокую психологическую травму... не вините себя, Макс, помните основное правило: арендодатель никогда ни в чем не виноват.
Мы в ответе за тех, кого приютили (пусть и за деньги). P.S. Вы забыли: у меня не было холодильника.
proftpd66 написав:В Киеве напротив мусоросжигательного завода и станции аэрации, которая чистит стоки стоит ЖК на уд. Армянкой 6. Там стоят часто кадилаки и супер классы . Про е и Тесла вообще не говорю. Большой все таки в Киеве . Даже проститутки меня возят на Убере на своей личной новой машине .
С другой стороны идёт глобализация , новые прфесии в ИТ , где нет привязки к региону. Можно взять евробляху или электро и жить в пригороде. В 2000х ещё не было такой глобализации .
Как же вы несвязно пишете. Какой-то поток сознания.