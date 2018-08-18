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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2455245624572458>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:45

  airmax78 написав:А proftpd66 - это Икарус-Эгоист? Или я ошибаюсь? И если ошибаюсь - куда делся Икарус?

Икарус/Эгоист походу уже в Маями курит тему 5.10, что ему на этом форуме делать...
...а тут появился любитель расширять сознание и горизонты с помощью колес, тема про презервативы кстати зачетная учитывая аву фигуранта... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:58

  UA написав:
  investorkiev написав: А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет?

И содержимое холодильника продегустировать.

Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей.
А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:01

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А proftpd66 - это Икарус-Эгоист? Или я ошибаюсь? И если ошибаюсь - куда делся Икарус?

Икарус/Эгоист походу уже в Маями курит тему 5.10, что ему на этом форуме делать...
...а тут появился любитель расширять сознание и горизонты с помощью колес, тема про презервативы кстати зачетная учитывая аву фигуранта... :mrgreen:

Идеи Профита66 с контрабандой, как с надежным и стабильным источником дохода, сравнимым со сдачей в аренду квартир и депозитами меня и самого вдохновляют. Если ставки по депозитам еще упадут - займусь контрабандой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:05

  airmax78 написав:
  UA написав:
  investorkiev написав: А что такого? Ведь когда арендатор на работе - можно же прийти в квартиру, поваляться на диване и посмотреть телек - ничего плохого в этом нет?

И содержимое холодильника продегустировать.

Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей.
А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.

это в Голосухе что-ли??
Вы свою историю сдачи в аренду рассказываете? помню вы еще говорили что арендаторы зубами вцепились в квартиру... да и ремонт помню был располагающий - без мебели, все в плитке, чтобы кровь удобно отмывать....
ужос

понимаю почему Голосуха нанесла вам столь глубокую психологическую травму... не вините себя, Макс, помните основное правило: арендодатель никогда ни в чем не виноват.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 01 гру, 2019 19:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:06

  tobias написав:В Києві 1к в Святошинському районі $20-25к, Коростень 150 км від Києва такі само квартири $4-8 тисяч. Київ переоцінений.
Вартість життя в Коростені не набагато нижча ніж у спальниках Києва.
В Житомирі 3к $12-20 тис.!
Якість життя Житомира порівнянна з Києвом. Але громадський транспорт суттєво гірший.


В Киеве напротив мусоросжигательного завода и станции аэрации, которая чистит стоки стоит ЖК на уд. Армянкой 6. Там стоят часто кадилаки и супер классы . Про е и Тесла вообще не говорю. Большой все таки в Киеве . Даже проститутки меня возят на Убере на своей личной новой машине .

С другой стороны идёт глобализация , новые прфесии в ИТ , где нет привязки к региону. Можно взять евробляху или электро и жить в пригороде. В 2000х ещё не было такой глобализации .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 01 гру, 2019 19:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:07

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А proftpd66 - это Икарус-Эгоист? Или я ошибаюсь? И если ошибаюсь - куда делся Икарус?

Икарус/Эгоист походу уже в Маями курит тему 5.10, что ему на этом форуме делать...
...а тут появился любитель расширять сознание и горизонты с помощью колес, тема про презервативы кстати зачетная учитывая аву фигуранта... :mrgreen:


Я написал то что сказал Эрик Найман. Я даже ничего не добавлял нового, кроме того что он уже сказал
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tobias написав:В Києві 1к в Святошинському районі $20-25к, Коростень 150 км від Києва такі само квартири $4-8 тисяч. Київ переоцінений.
Вартість життя в Коростені не набагато нижча ніж у спальниках Києва.
В Житомирі 3к $12-20 тис.!
Якість життя Житомира порівнянна з Києвом. Але громадський транспорт суттєво гірший.

Коростень 8-10к долларов за однуху. Киев 35-40К $ за аналогичную. Соотношение где то 1к4.
А так все верно.
Напомните какая средняя ЗП в Коростене?
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:15

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей.
А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.

это в Голосухе что-ли??
Вы свою историю сдачи в аренду рассказываете? помню вы еще говорили что арендаторы зубами вцепились в квартиру... да и ремонт помню был располагающий - без мебели, все в плитке, чтобы кровь удобно отмывать....
ужос

понимаю почему Голосуха нанесла вам столь глубокую психологическую травму... не вините себя, Макс, помните основное правило: арендодатель никогда ни в чем не виноват.

Мы в ответе за тех, кого приютили (пусть и за деньги).
P.S. Вы забыли: у меня не было холодильника.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:18

  proftpd66 написав:В Киеве напротив мусоросжигательного завода и станции аэрации, которая чистит стоки стоит ЖК на уд. Армянкой 6. Там стоят часто кадилаки и супер классы . Про е и Тесла вообще не говорю. Большой все таки в Киеве . Даже проститутки меня возят на Убере на своей личной новой машине .

С другой стороны идёт глобализация , новые прфесии в ИТ , где нет привязки к региону. Можно взять евробляху или электро и жить в пригороде. В 2000х ещё не было такой глобализации .

Как же вы несвязно пишете. Какой-то поток сознания.
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