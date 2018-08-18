Блин, я сбился со счета после 40го этажа. Где эту красоту собираются возвести? На заднем плане там что, церковь мормонов?
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:31
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:43
Макс, это же любимая вами Москоу, Пресня-Сити. Недалеко от офиса вашей ростовской прачечной кстати. Интересно было бы там пожить. Кто-нибудь на форуме купил там? Какие впечатления?
ЗЫ:
ЗЫЫ: на заднем плане там одна из 7 так называемых "Сталинских высоток" - одинаковых домов, типа как у нас на Крещатике.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 01 гру, 2019 19:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:47
Не признал красавицу. ЖК из фильмов про Бетмена. Не удивился бы, увидев его на крыше.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:50
Есть мнение что Готем-сити - это не Нью-Йорк, а собирательный образ любого мегаполиса: злого, безразличного, циничного, слегка безумного. Что Москоу, что НЙ, что Лондон - подходят под это описание полностью.
Вот прямо как у цоколя этого комплекса фото сделано:
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, что скажете про концепцию этого комплекса:
Не учитывая цены и локацию.
Не могу для себя понять - это круче чем например НЛ, или хуже. С одной стороны - дом-стена. С другой - шикарный двор с прудом etc.
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