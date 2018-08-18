Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Блин, я сбился со счета после 40го этажа. Где эту красоту собираются возвести? На заднем плане там что, церковь мормонов?
Макс, это же любимая вами Москоу, Пресня-Сити. Недалеко от офиса вашей ростовской прачечной кстати. Интересно было бы там пожить. Кто-нибудь на форуме купил там? Какие впечатления?
ЗЫ: https://www.cian.ru/zhiloy-kompleks-pre ... skva-6743/ пишут что 44 этажа (возможно имеется в виду только жилые). Цена на однуху 45 метров - от 260куе. Есть подозрение что это не квартиры а апартаменты (они дешевле чем квартиры, а комунальные и налоги - больше, поэтому их не очень любят брать трушные москали. Но такому понаеху как Вы, Макс, вполне сойдет на первые лет 10 перекантоваться).
ЗЫЫ: на заднем плане там одна из 7 так называемых "Сталинских высоток" - одинаковых домов, типа как у нас на Крещатике.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 01 гру, 2019 19:50, всього редагувалось 2 разів.
investorkiev написав:Макс, это же любимая вами Москоу, Пресня-Сити. Недалеко от офиса вашей ростовской прачечной кстати. Интересно было бы там пожить. Кто-нибудь на форуме купил там? Какие впечатления?
ЗЫ: на заднем плане там одна из 7 так называемых "Сталинских высоток" - одинаковых домов, типа как у нас на Крещатике.
Не признал красавицу. ЖК из фильмов про Бетмена. Не удивился бы, увидев его на крыше.
investorkiev написав:Макс, это же любимая вами Москоу, Пресня-Сити. Недалеко от офиса вашей ростовской прачечной кстати. Интересно было бы там пожить. Кто-нибудь на форуме купил там? Какие впечатления?
ЗЫ: на заднем плане там одна из 7 так называемых "Сталинских высоток" - одинаковых домов, типа как у нас на Крещатике.
Не признал красавицу. ЖК из фильмов про Бетмена. Не удивился бы, увидев его на крыше.
Есть мнение что Готем-сити - это не Нью-Йорк, а собирательный образ любого мегаполиса: злого, безразличного, циничного, слегка безумного. Что Москоу, что НЙ, что Лондон - подходят под это описание полностью.
Вот прямо как у цоколя этого комплекса фото сделано:
airmax78 написав:Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей. А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.
это в Голосухе что-ли?? Вы свою историю сдачи в аренду рассказываете? помню вы еще говорили что арендаторы зубами вцепились в квартиру... да и ремонт помню был располагающий - без мебели, все в плитке, чтобы кровь удобно отмывать.... ужос
понимаю почему Голосуха нанесла вам столь глубокую психологическую травму... не вините себя, Макс, помните основное правило: арендодатель никогда ни в чем не виноват.
прочитавши оний опус, перше враження => сумнів в реалістичності оного, ... щодо ваших іноді таке ж враження
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані