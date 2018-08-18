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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2455245624572458

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:31

  Vadim V написав:Зображення

Блин, я сбился со счета после 40го этажа. Где эту красоту собираются возвести? На заднем плане там что, церковь мормонов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:43

  airmax78 написав:
  Vadim V написав:Зображення

Блин, я сбился со счета после 40го этажа. Где эту красоту собираются возвести? На заднем плане там что, церковь мормонов?

Макс, это же любимая вами Москоу, Пресня-Сити. Недалеко от офиса вашей ростовской прачечной кстати. Интересно было бы там пожить. Кто-нибудь на форуме купил там? Какие впечатления?

ЗЫ: https://www.cian.ru/zhiloy-kompleks-pre ... skva-6743/ пишут что 44 этажа (возможно имеется в виду только жилые). Цена на однуху 45 метров - от 260куе. Есть подозрение что это не квартиры а апартаменты (они дешевле чем квартиры, а комунальные и налоги - больше, поэтому их не очень любят брать трушные москали. Но такому понаеху как Вы, Макс, вполне сойдет на первые лет 10 перекантоваться).

ЗЫЫ: на заднем плане там одна из 7 так называемых "Сталинских высоток" - одинаковых домов, типа как у нас на Крещатике.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 01 гру, 2019 19:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:47

  investorkiev написав:Макс, это же любимая вами Москоу, Пресня-Сити. Недалеко от офиса вашей ростовской прачечной кстати. Интересно было бы там пожить. Кто-нибудь на форуме купил там? Какие впечатления?

ЗЫ: на заднем плане там одна из 7 так называемых "Сталинских высоток" - одинаковых домов, типа как у нас на Крещатике.

Не признал красавицу. ЖК из фильмов про Бетмена. Не удивился бы, увидев его на крыше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реальный Готэм-Сити:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:50

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, это же любимая вами Москоу, Пресня-Сити. Недалеко от офиса вашей ростовской прачечной кстати. Интересно было бы там пожить. Кто-нибудь на форуме купил там? Какие впечатления?

ЗЫ: на заднем плане там одна из 7 так называемых "Сталинских высоток" - одинаковых домов, типа как у нас на Крещатике.

Не признал красавицу. ЖК из фильмов про Бетмена. Не удивился бы, увидев его на крыше.


Есть мнение что Готем-сити - это не Нью-Йорк, а собирательный образ любого мегаполиса: злого, безразличного, циничного, слегка безумного. Что Москоу, что НЙ, что Лондон - подходят под это описание полностью.

Вот прямо как у цоколя этого комплекса фото сделано:
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, что скажете про концепцию этого комплекса:
https://www.seliger-city.ru/

Не учитывая цены и локацию.
Не могу для себя понять - это круче чем например НЛ, или хуже. С одной стороны - дом-стена. С другой - шикарный двор с прудом etc.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ПЦ конечно: https://nv.ua/ukr/kyiv/strilyanina-v-ki ... 56754.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:19

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Это называется "тайная закупка". Арендодатель должен четко понимать, что его квартиру и бытовую технику используют по назначению. Такую историю слышал: сдавалась в одном всем известном доме квартира. И вот однажды на этаже начало очень характерно вонять. Соседи вызвали милицию, приехал хозяин квартиры. Открыли дверь и обнаружили сломанный холодильник... с частями человеческих тел. В общем квартиру снимали какие-то мрачные рецидивисты, которые прямо в ней пытали и убивали людей.
А если бы хозяин время от времени по ночам наведывался и проверял холодильник - рецидивистов удалось бы обнаружить и задержать гораздо раньше. Не знаю, может, конечно, городская легенда. Тем не менее, мораль: проверяйте холодильники своих арендаторов. Желательно в их осутствие.

это в Голосухе что-ли??
Вы свою историю сдачи в аренду рассказываете? помню вы еще говорили что арендаторы зубами вцепились в квартиру... да и ремонт помню был располагающий - без мебели, все в плитке, чтобы кровь удобно отмывать....
ужос

понимаю почему Голосуха нанесла вам столь глубокую психологическую травму... не вините себя, Макс, помните основное правило: арендодатель никогда ни в чем не виноват.

прочитавши оний опус, перше враження => сумнів в реалістичності оного, ... щодо ваших іноді таке ж враження :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:21

  airmax78 написав:ПЦ конечно: https://nv.ua/ukr/kyiv/strilyanina-v-ki ... 56754.html


Могадишо.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:51

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:ПЦ конечно: https://nv.ua/ukr/kyiv/strilyanina-v-ki ... 56754.html


Могадишо.

Какое ещё Могадишо?
Человек родом из Енакиево.
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