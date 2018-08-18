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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2456245724582459>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реальный Готэм-Сити:
Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, что скажете про концепцию этого комплекса:
https://www.seliger-city.ru/

Не учитывая цены и локацию.
Не могу для себя понять - это круче чем например НЛ, или хуже. С одной стороны - дом-стена. С другой - шикарный двор с прудом etc.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ПЦ конечно: https://nv.ua/ukr/kyiv/strilyanina-v-ki ... 56754.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:09

  airmax78 написав:
  Vadim V написав:Зображення

Блин, я сбился со счета после 40го этажа. Где эту красоту собираются возвести? На заднем плане там что, церковь мормонов?

скоро такой на месте демеевского рынка будет
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:22

  tobias написав:
  proftpd66 написав:куда вложились и что продали по под 30% прибыли? :wink:

Поки що думаю про Медовий, Урлівський-2. До 15% річних.

Упс, було до 30% стало до 15% ....
Цікава логіка
  tobias написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще мне не понятно, продажи новых машин зашкаливают а квартиры стоят.

На авто можна за добу бути в ЄС. А тут росіяни з білорусами з півночі махають искандерами :mrgreen:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:38

  airmax78 написав:ПЦ конечно: https://nv.ua/ukr/kyiv/strilyanina-v-ki ... 56754.html

https://korrespondent.net/city/lvov/416 ... zhyloi-dom
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:52

  Оранжевый-хит сезона написав:если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(


его государство не спасет?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:55

  Оранжевый-хит сезона написав:если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(

А как же: "всьо атрывают с руками как гарячие пиражки" и "буит.тока.даражать"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04

  Оранжевый-хит сезона написав:если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(

не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих.
Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика. Прогнившая насквозь контора.
Туда КГСу и дорога.
investorkiev
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